Guti Hernandez'den Türkiye, Trabzonspor itirafı

- Türkiye'deki futbolcu yaşlarına eleştiri

- "Trabzonspor'un şampiyonluğuna şaşırdım"

- "Beşiktaş benim için özel bir kulüp"

- "Ballon d'Or'u Benzema'ya vermezlerse Ballon d'Or'a inanmayı bırakırım"

- "İspanyol futbolunun gücünü görüyoruz"

- Samuel Eto'o itirafı

- "Bol sürprizli bir Dünya Kupası olacağını düşünüyorum"

Real Madrid'in efsane futbolcularından, Süper Lig'de büyük takımların, ısrarla yaşı büyük oyuncuları transfer etmekle hata yaptıklarını söyledi.İspanyol futbolunda iz bırakan isimlerden olan ve İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) dünyadaki elçiliğini yapan Guti, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Beşiktaş'ta 2010-2011'de forma giyen Guti, Türk futbolunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "" dedi.Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunu da değerlendiren İspanyol yıldız, "" şeklinde konuştu.Beşiktaş'ta ayrıca kısa süreli antrenörlük yapan Guti, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü olmak isteyip istemediği sorusuna şu yanıtı verdi:" diyen Guti, "" değerlendirmesinde bulundu.Real Madrid altyapısında yetişen ve İspanyol ekibinin 15 yıl formasını giyen Guti, bu sene Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü kesinlikle Karim Benzema'nın hak ettiğini söyledi.Benzema'nın Real Madrid formasıyla olağanüstü bir sezon geçirdiğinin altını çizen Guti, "" diye konuştu.Real Madrid Teknik Direktörü'nin de çok büyük bir teknik adam olduğunu aktaran Guti, "" ifadelerini kullandı.Elçisi olduğu İspanya futbolunu değerlendiren Guti, "Benim için işim çok kolay. İspanyol futbolunun dünyada görünürlüğünü arttırmak için bu görevdeyim. İspanyol futbolu global bir konumda, benim de çok uğraşmama gerek kalmıyor. Bunun bir sonraki adımı kulüplerin daha sürdürülebilir şekilde, güçlü isimleri lige çekmeleri. LaLiga çok büyük takımlara sahip. Şu an belki tek eksik noktamız olabilir, geçmişteki gibi büyük isimleri lige tekrar çekmeliyiz. Premier Lig'le rekabet etsek bile her zaman İspanyol Ligi kendi için yarışıyor. İspanyol futbolunun gücünü Şampiyonlar Ligi yarı finali ve finalinde de görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Guti, LaLiga'da oynadığı dönemde karşısında en zorlandığı oyuncuların başında Samuel Eto'o'nun geldiğini belirterek, "Karşısında en zorlandığım bir oyuncu seçmem gerekirse Samuel Eto'o derim. 16 yaşında ilk kez birbirimize karşı oynadık, o yaşta bile müthiş bir seviyede oynuyordu. Hem teknik hem de fiziksel anlamda. Ben Eto'o'nun futbolundan keyif almaktan ziyade, onun yaşattığı futbol acısını çekmek durumunda kaldım. Real Madrid'e karşı gösterdiği performans bize zarar veriyordu." şeklinde konuştu.Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nı da değerlendiren Guti, şunları söyledi:"Aynı grupta yer alan İspanya ve Almanya gruptan çıkacaktır. Çok sürprizli bir Dünya Kupası olacakmış gibi geliyor. Birçok eşit takım var ama Fransa'yı biraz ayırıyorum. Fransa şu an en iyi milli takım konumunda bulunuyor. Ancak mantalite kısmında bazen kontrolü kaybedilebilecek bir takıma sahipler. Fransa disiplinli bir şekilde devam ederse herkesin bir tık önünde bulunan bir milli takım. Fransa en üst seviyede olmazsa herkes için eşit şansa sahip bir Dünya Kupası olacaktır. Bu Dünya Kupası beni heyecanlandırıyor. Bol sürprizli, eğlenceli bir Dünya Kupası olacağını düşünüyorum."