Gustavo Henrique, Brezilya'ya dönebilir

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Gustavo Henrique'ye Brezilya ekibi Santos talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Gustavo Henrique, Brezilya'ya dönebilir
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14 Şubat 2023 10:06
Fenerbahçe, Samet Akaydın transferi sonrası, sezon başında kiraladığı Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi gözden çıkardı. Avrupa Ligi listesinin dışında kalan Gustavo Henrique de ayrılmak istiyor. İki taraf da durumu Flamengo'ya bildirdi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Kırmızı-Siyahlılar, 28 yaşındaki savunmacı için ülkede kulüp arayışına başladı. Santos'un Gustavo Henrique ile ilgilendiği ve şartlarını sorduğu öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar, Sambacı'nın maaşında indirime gitmesi halinde transferi gerçekleştirmek istiyor.

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