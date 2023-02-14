Gustavo Henrique, Brezilya'ya dönebilir

Fenerbahçe, Samet Akaydın transferi sonrası, sezon başında kiraladığı Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi gözden çıkardı. Avrupa Ligi listesinin dışında kalan Gustavo Henrique de ayrılmak istiyor. İki taraf da durumu Flamengo'ya bildirdi.



Brezilya basınında yer alan haberlere göre Kırmızı-Siyahlılar, 28 yaşındaki savunmacı için ülkede kulüp arayışına başladı. Santos'un Gustavo Henrique ile ilgilendiği ve şartlarını sorduğu öğrenildi.



Siyah-Beyazlılar, Sambacı'nın maaşında indirime gitmesi halinde transferi gerçekleştirmek istiyor.





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