Gürcan Bilgiç: 'Fenerbahçe, Tahkim'e gidecektir'

Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından açıklanan PFDK kararları sonrası A Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.
"2 OYUNCUYA VERİLEN CEZALAR KALDIRILABİLİR"
Beklediğinden fazla ceza geldiğini söyleyen Bilgiç, şu ifadeleri kullandı; "Benim beklediğimden fazla ceza çıktı. Sadece Oosterwolde'ye ceza bekliyordum çünkü güzel bir görüntü değildi o. Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu'nun acil olarak toplanmasını talep edecektir ve 2 oyuncuya verilen cezalar kaldırılabilir."
"FENERBAHÇE, TAHKİM'E GİDECEKTİR"
Tahkim Kurulu'nu işaret eden Bilgiç, "Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu'nun acil olarak toplanmasını isteyecektir çünkü akşam maç var. Trabzonspor'un da Tahkim'e gideceğini ve cezanın 5 maça düşmesini bekliyorum." dedi.
"KULÜPLER ERKEN DAVRANMALI"
Öte yandan Fanatik Gazetesi'nden Umut Eken'in haberine göre; Fenerbahçe ve Trabzonspor cezalara hızlıca itiraz ederse, Tahkim Kurulu üyeleri zoom toplantısı yapıp, akşamki maçlar öncesi nihai kararları açıklayacak.
NE OLMUŞTU?
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın 1 maç ceza aldığı ifade edilirken, Bright Osayi-Samuel'e ceza verilmediği açıklandı.
Trabzonspor cephesinde ise Yardımcı Antrenör Egemen Korkmaz'a 1 maç ceza verilirken, Trabzonspor Kulübü'ne 6 maç seyircisiz oynama cezası verildi.
"2 OYUNCUYA VERİLEN CEZALAR KALDIRILABİLİR"
Beklediğinden fazla ceza geldiğini söyleyen Bilgiç, şu ifadeleri kullandı; "Benim beklediğimden fazla ceza çıktı. Sadece Oosterwolde'ye ceza bekliyordum çünkü güzel bir görüntü değildi o. Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu'nun acil olarak toplanmasını talep edecektir ve 2 oyuncuya verilen cezalar kaldırılabilir."
"FENERBAHÇE, TAHKİM'E GİDECEKTİR"
Tahkim Kurulu'nu işaret eden Bilgiç, "Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu'nun acil olarak toplanmasını isteyecektir çünkü akşam maç var. Trabzonspor'un da Tahkim'e gideceğini ve cezanın 5 maça düşmesini bekliyorum." dedi.
"KULÜPLER ERKEN DAVRANMALI"
Öte yandan Fanatik Gazetesi'nden Umut Eken'in haberine göre; Fenerbahçe ve Trabzonspor cezalara hızlıca itiraz ederse, Tahkim Kurulu üyeleri zoom toplantısı yapıp, akşamki maçlar öncesi nihai kararları açıklayacak.
NE OLMUŞTU?
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın 1 maç ceza aldığı ifade edilirken, Bright Osayi-Samuel'e ceza verilmediği açıklandı.
Trabzonspor cephesinde ise Yardımcı Antrenör Egemen Korkmaz'a 1 maç ceza verilirken, Trabzonspor Kulübü'ne 6 maç seyircisiz oynama cezası verildi.
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