Gürcan Bilgiç: "Fenerbahçe, Tahkim'e gidecektir"

Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından açıklanan PFDK kararları sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gürcan Bilgiç: 'Fenerbahçe, Tahkim'e gidecektir'
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03 Nisan 2024 14:55
Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından açıklanan PFDK kararları sonrası A Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

"2 OYUNCUYA VERİLEN CEZALAR KALDIRILABİLİR"

Beklediğinden fazla ceza geldiğini söyleyen Bilgiç, şu ifadeleri kullandı; "Benim beklediğimden fazla ceza çıktı. Sadece Oosterwolde'ye ceza bekliyordum çünkü güzel bir görüntü değildi o. Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu'nun acil olarak toplanmasını talep edecektir ve 2 oyuncuya verilen cezalar kaldırılabilir."

"FENERBAHÇE, TAHKİM'E GİDECEKTİR"

Tahkim Kurulu'nu işaret eden Bilgiç, "Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu'nun acil olarak toplanmasını isteyecektir çünkü akşam maç var. Trabzonspor'un da Tahkim'e gideceğini ve cezanın 5 maça düşmesini bekliyorum." dedi.

"KULÜPLER ERKEN DAVRANMALI"

Öte yandan Fanatik Gazetesi'nden Umut Eken'in haberine göre; Fenerbahçe ve Trabzonspor cezalara hızlıca itiraz ederse, Tahkim Kurulu üyeleri zoom toplantısı yapıp, akşamki maçlar öncesi nihai kararları açıklayacak.

NE OLMUŞTU?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın 1 maç ceza aldığı ifade edilirken, Bright Osayi-Samuel'e ceza verilmediği açıklandı.

Trabzonspor cephesinde ise Yardımcı Antrenör Egemen Korkmaz'a 1 maç ceza verilirken, Trabzonspor Kulübü'ne 6 maç seyircisiz oynama cezası verildi.
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