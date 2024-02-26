Güntekin Onay: ''Santos bu alanda başarılı''

Hürriyet Spor Yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmayı köşesinde yorumladı.
İşte Güntekin Onay'ın o yazısı;
''SANTOS BU ALANDA BAŞARILI''
''Beşiktaş, bir kez daha gol yemeden kazandı. 6 haftadır takımın başında olan Fernando Santos'un önceliği gol yememek. Bunda da başarılı. Hiç risk almadan ve emniyetli bir anlayışı tercih ediyor. Özellikle de ilk yarılarda.
Dün İstanbulspor karşısında ilk 45 dakikada Semih Kılıçsoy ile golü bulan Beşiktaş, Cenk Tosun ile 2 pozisyondan faydalanamasa da futbol kalitesi ve tempo anlamında bekleneni yine veremedi.
Yeni transfer Al-Musrati'yi oyun kurucu yerine stoperlerin önünde konuşlandıran Fernando Santos, Ernest Muci'yi de Gedson Fernandes ile birlikte 8 numara pozisyonunda kullandı. Bu anlayış ile Beşiktaş yeni transferlerin potansiyelini de sahaya yansıtamıyor.
''LEZZET YOK, HEYECAN YOK''
Beşiktaş'ın oynadığı futbolu eleştirirken ligden düşmesi kesin görünen bir rakibe karşı oynadığını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Siyah beyazlıların futbolunda bir gelişme yok. Lezzet yok. Heyecan yok. Her şeyden önce pres yapmayan büyük takım mı olur? Fernando Santos'un anlayışında takım halinde alan daraltarak oynamak yok. Öndeki 5'liyle arkadaki 5'li arasında kopukluk var.
''DERBİDE BÖYLE OYNAMAMALI''
Beşiktaş, rakiplerin orta alanı kolay geçmesine ve topla fazla oynamasına izin veriyor. Son maçlarda düşmemeye oynayan takımlara karşı bu anlayış ve Semih Kılıçsoy'un golcülüğü problemleri çözdü. Ancak derbide Galatasaray'ın topla istediği gibi oynamasına izin verirseniz bunun faturası pahalı olabilir. Siyah beyazlıların bu anlayışından en çok memnun olan kişi kaleci Mert Günok'tur. Çünkü Beşiktaş'ın önceliği gol yememek.
Fernando Santos savunmadaki sorunları oyun disiplini ve emniyetli anlayışıyla çözdü. Ancak Kartal'ın ofansif olarak gelişmesi şart.
Beşiktaş dün ışık vermedi ama 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy yine parıldadı. Alkışlar Semih'e...''
İşte Güntekin Onay'ın o yazısı;
''SANTOS BU ALANDA BAŞARILI''
''Beşiktaş, bir kez daha gol yemeden kazandı. 6 haftadır takımın başında olan Fernando Santos'un önceliği gol yememek. Bunda da başarılı. Hiç risk almadan ve emniyetli bir anlayışı tercih ediyor. Özellikle de ilk yarılarda.
Dün İstanbulspor karşısında ilk 45 dakikada Semih Kılıçsoy ile golü bulan Beşiktaş, Cenk Tosun ile 2 pozisyondan faydalanamasa da futbol kalitesi ve tempo anlamında bekleneni yine veremedi.
Yeni transfer Al-Musrati'yi oyun kurucu yerine stoperlerin önünde konuşlandıran Fernando Santos, Ernest Muci'yi de Gedson Fernandes ile birlikte 8 numara pozisyonunda kullandı. Bu anlayış ile Beşiktaş yeni transferlerin potansiyelini de sahaya yansıtamıyor.
''LEZZET YOK, HEYECAN YOK''
Beşiktaş'ın oynadığı futbolu eleştirirken ligden düşmesi kesin görünen bir rakibe karşı oynadığını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Siyah beyazlıların futbolunda bir gelişme yok. Lezzet yok. Heyecan yok. Her şeyden önce pres yapmayan büyük takım mı olur? Fernando Santos'un anlayışında takım halinde alan daraltarak oynamak yok. Öndeki 5'liyle arkadaki 5'li arasında kopukluk var.
''DERBİDE BÖYLE OYNAMAMALI''
Beşiktaş, rakiplerin orta alanı kolay geçmesine ve topla fazla oynamasına izin veriyor. Son maçlarda düşmemeye oynayan takımlara karşı bu anlayış ve Semih Kılıçsoy'un golcülüğü problemleri çözdü. Ancak derbide Galatasaray'ın topla istediği gibi oynamasına izin verirseniz bunun faturası pahalı olabilir. Siyah beyazlıların bu anlayışından en çok memnun olan kişi kaleci Mert Günok'tur. Çünkü Beşiktaş'ın önceliği gol yememek.
Fernando Santos savunmadaki sorunları oyun disiplini ve emniyetli anlayışıyla çözdü. Ancak Kartal'ın ofansif olarak gelişmesi şart.
Beşiktaş dün ışık vermedi ama 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy yine parıldadı. Alkışlar Semih'e...''
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