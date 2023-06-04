Güntekin Onay: 'Beşiktaş'ı izlemek çok büyük bir keyif artık'

Hürriyet yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında aldığı 5-2'lik galibiyeti köşesinde değerlendirdi.
İşte Onay'ın yazısından öne çıkan bölümler;
"Beşiktaş, maçı daha fazla isteyen ve ciddiye alan taraftı. Kalite faktörü de devreye girince siyah beyazlılar için kolay bir maç oldu. Nathan Redmond ve Rachid Ghezzal'ın yokluğunda sağ kanatta Jackson Muleka görev yaparken, Romain Saiss ve Omar Colley'in olmadığı maçta Welinton-Necip Uysal ikilisi stoper pozisyonunda oynadı. Gedson Fernandes 90 dakika boyunca mükemmele yakın bir performans ortaya koyarken, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar hem attılar hem de attırdılar. Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar arasındaki uyum gerçekten de harika. İki golcü de birbirlerini çok iyi tanıyor ve ne zaman nereye hareketleneceklerini biliyor.
BU KADAR İYİ OLACAĞINI KiMSE BEKLEMİYORDU
Son 13 maçta 37 puan alan Şenol Güneş'in takımı izlemesi de son derece keyifli bir takıma dönüştü. Kasımpaşa deplasmanında elde edilen 5 gollü galibiyetin ardından Beşiktaş, bugün Galatasaray'ın derbide Fenerbahçe'yi yenmesi halinde ikincilik şansını son haftaya taşıyacak Açıkçası deneyimli teknik adamın Beşiktaş'ı ayağa kaldıracağını biliyorduk da oyunu ve sonuçları bu noktaya taşıyacağını beklemiyorduk. Siyah beyazlılar kadroyu koruyup 2-3 takviye yaparsa önümüzdeki sezona en büyük iddiayla giren takım olur."
İşte Onay'ın yazısından öne çıkan bölümler;
"Beşiktaş, maçı daha fazla isteyen ve ciddiye alan taraftı. Kalite faktörü de devreye girince siyah beyazlılar için kolay bir maç oldu. Nathan Redmond ve Rachid Ghezzal'ın yokluğunda sağ kanatta Jackson Muleka görev yaparken, Romain Saiss ve Omar Colley'in olmadığı maçta Welinton-Necip Uysal ikilisi stoper pozisyonunda oynadı. Gedson Fernandes 90 dakika boyunca mükemmele yakın bir performans ortaya koyarken, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar hem attılar hem de attırdılar. Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar arasındaki uyum gerçekten de harika. İki golcü de birbirlerini çok iyi tanıyor ve ne zaman nereye hareketleneceklerini biliyor.
BU KADAR İYİ OLACAĞINI KiMSE BEKLEMİYORDU
Son 13 maçta 37 puan alan Şenol Güneş'in takımı izlemesi de son derece keyifli bir takıma dönüştü. Kasımpaşa deplasmanında elde edilen 5 gollü galibiyetin ardından Beşiktaş, bugün Galatasaray'ın derbide Fenerbahçe'yi yenmesi halinde ikincilik şansını son haftaya taşıyacak Açıkçası deneyimli teknik adamın Beşiktaş'ı ayağa kaldıracağını biliyorduk da oyunu ve sonuçları bu noktaya taşıyacağını beklemiyorduk. Siyah beyazlılar kadroyu koruyup 2-3 takviye yaparsa önümüzdeki sezona en büyük iddiayla giren takım olur."
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