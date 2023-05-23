Güneydoğu Asya Oyunları'nda Taylandlı iki oyuncuya 6 ay men cezası

Güneydoğu Asya Oyunları'nda final maçı sırasında kavga çıkaran iki Taylandlı futbolcu 6 ay men cezası aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Güneydoğu Asya Oyunları'nda Taylandlı iki oyuncuya 6 ay men cezası
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23 Mayıs 2023 16:11
Son güncelleme 23 Mayıs 2023 16:41
Güneydoğu Asya Oyunları'nda final maçı sırasında kavga çıkaran iki Taylandlı futbolcuya 6 ay men cezası verildi.

Tayland Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Endonezya ile oynadıkları maç sırasında kavga çıkardığı tespit edilen milli takımın kalecisi Soponwit Rakyart ve yedek kulübesinde yer alan Teerapak Pruengna'ya bir yıl men cezası verildiği, yaşlarının küçük olması ve final baskısını kaldıramadıklarını itiraf ederek özür dilemeleri nedeniyle cezalarının 6 aya indirildiği belirtildi.

Kaleci antrenörü Prasadchok Chokmoh ile teknik ekipte yer alan Mayid Madadada ile Phatrawut Wongsripuek'e ise bir yıl men cezası verildi.

Kamboçya'nın ev sahipliği yaptığı oyunların geçen hafta oynanan erkekler futbol kategorisi final müsabakasında, Endonezya, normal süresi 2-2 sona eren mücadelenin uzatmalarında bulduğu gollerle Tayland'ı 5-2 mağlup etmişti.

Endonezya'nın üçüncü golünün ardından Tayland ve Endonezya'nın yedek kulübesindeki oyuncular ve teknik ekip arasında arbede yaşanmıştı. Çıkan olaylar, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle zorlukla sonlandırılmıştı. Dört oyuncunun kırmızı kartla cezalandırıldığı karşılaşmayı Tayland, 8 kişi tamamlamıştı.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), final maçı hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu.

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