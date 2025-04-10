Günay Güvenç'e Fenerbahçe derbisinden Fair Play ödülü

TFF Fair Play Kurulu, Fenerbahçe ile oynadıkları kupa maçındaki tavırları nedeniyle Günay Güvenç'e ödül verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Günay Güvenç'e Fenerbahçe derbisinden Fair Play ödülü
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10 Nisan 2025 16:39
Son güncelleme 10 Nisan 2025 16:48
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'i ödüle layık gördü.

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın file bekçisinin Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi sonrasında ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada Günay Güvenç ile top toplayıcı arasındaki diyaloğa vurgu yapılırken şu ifadeler kullanıldı:

"Kurul, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı sırasında top toplayıcı çocuk ile basına yansıyan konuşması, gergin anlardaki birleştirici tavrı ve karşılaşma sonrası açıklamaları nedeniyle Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'i ödüllendirme kararı aldı."

Günay Güvenç'e ödülünün, 18 Nisan'da RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Sipay Bodrum FK müsabakası öncesinde Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Av. Kürşat Ahmet Ünal tarafından takdim edileceği kaydedildi.

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