Guliashvili için Karadeniz derbisi!

Bosna Hersek Premier Ligi ekiplerinden FK Sarajevo forması giyen Giorgi Guliashvili için Türkiye'den talipler var.
SAMSUNSPOR RESMİ GİRİŞİMLERE BAŞLADI
Kırmızı-beyazlı ekip, Genç Gürcü golcünün menajeriyle ilk teması kurarak resmi girişimlere başladı. Giorgi, bu sezon Bosna'da gösterdiği etkileyici performans ile Avrupa'da ses getirdi. Oyunun hücum bölümünde bir çok pozisyonda oynayabilen Guliashvili, Avrupa kulüplerinin de dikkatle izlediği isim.
TRABZONSPOR'UN İLGİSİ VAR
Trabzonspor, oyuncuyu alternatif listesine dahil etti ve oyuncunun son gelişmelerini yakından takip ediyor.
SAMSUNSPOR RESMİ GİRİŞİMLERE BAŞLADI
Kırmızı-beyazlı ekip, Genç Gürcü golcünün menajeriyle ilk teması kurarak resmi girişimlere başladı. Giorgi, bu sezon Bosna'da gösterdiği etkileyici performans ile Avrupa'da ses getirdi. Oyunun hücum bölümünde bir çok pozisyonda oynayabilen Guliashvili, Avrupa kulüplerinin de dikkatle izlediği isim.
TRABZONSPOR'UN İLGİSİ VAR
Trabzonspor, oyuncuyu alternatif listesine dahil etti ve oyuncunun son gelişmelerini yakından takip ediyor.
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