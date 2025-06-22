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Guliashvili için Karadeniz derbisi!

Bosna Hersek Premier Lig ekiplerinden FK Sarajevo forması giyen Giorgi Guliashvili için Samsunspor resmi girişimlere başladı. Trabzonspor ise oyuncuyu yakından takip ediyor.

calendar 22 Haziran 2025 16:11
Fotoğraf: fksarajevo.ba
Guliashvili için Karadeniz derbisi!
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Bosna Hersek Premier Ligi ekiplerinden FK Sarajevo forması giyen Giorgi Guliashvili için Türkiye'den talipler var.

SAMSUNSPOR RESMİ GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Kırmızı-beyazlı ekip, Genç Gürcü golcünün menajeriyle ilk teması kurarak resmi girişimlere başladı. Giorgi, bu sezon Bosna'da gösterdiği etkileyici performans ile Avrupa'da ses getirdi. Oyunun hücum bölümünde bir çok pozisyonda oynayabilen Guliashvili, Avrupa kulüplerinin de dikkatle izlediği isim. 

TRABZONSPOR'UN İLGİSİ VAR

Trabzonspor, oyuncuyu alternatif listesine dahil etti ve oyuncunun son gelişmelerini yakından takip ediyor. 

 
 


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