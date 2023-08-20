Kevin De Bruyne'un sakatlığı sonrası o bölgeye transfer yapmak isteyen Manchester City'den yeni bir hamle geldi.



Matte Morotto'nun haberine göre; Manchester City, Bayer Leverkusen'de oynayan 20 yaşındaki Alman oyuncu Florian Wirtz'in transfer durumunu sordu.



Oyuncunun Guardiola'yı çok sevdiği belirtilen haberde Bayer Leverkusen'in oyuncuyu satmaya niyetinin olmadığı ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Leverkusen formasıyla 2 karşılaşmaya çıkan Wirtz 2 gol kaydetti. Genç oyuncu geçtiğimiz sezonda da 25 karşılaşmada 4 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.



Wirtz'in kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.



