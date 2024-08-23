Guardiola: 'İlkay emekli olmaya gelmedi'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Ipswich Town ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Guardiola, İlkay Gündoğan'ın takıma geri dönmesiyle ilgili gelen soruya, "İlkay Gündoğan'ın bugünün en önemli konusu olduğunu anlıyorum ama buraya oturduğumdan beri endişelendiğim tek şey Ipswich Town." ifadelerini kullandı.



33 yaşındaki futbolcunun Barcelona'dan takıma geri dönmesiyle ilgili konuşan başarılı teknik adam, "İlkay'ın geri dönme ihtimali ortaya çıktığında bunu hemen kabul ettik. Buraya emekli olmaya ya da güzel anıları tazelemeye gelmedi. Şimdi sahaya çıkma ve en iyi oyununu oynama zamanı." dedi.



Pep Guardiola, ayrıca İlkay'ın cumartesi günü Ipswich Town karşılaşmasında süre bulabileceğini söyledi.



İngiliz ekibi, Barcelona'dan ayrılan 33 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına yeniden kadrosuna kattığını açıklamıştı.





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