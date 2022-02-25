Guardiola'dan Zinchenko sözleri

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından takımın Ukraynalı ismi Alexander Zinchenko için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Guardiola'dan Zinchenko sözleri
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25 Şubat 2022 18:42
Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, takımın Ukraynalı oyuncusu Alexander Zinchenko için açıklamada bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından Zinchenko'nun yanında olduklarını söyleyen İspanyol menajer, "Kulüp ve takım olarak kesinlikle onun yanındayız. Her gün onunlayız ve onu destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Zinchenko'nun kendisini kötü hissettiğini söyleyen Guardiola, "Benim ülkemde de durum her zaman endişe verici. Masum insanları öldürseydiniz neler hissederdiniz? Zincenho da böyle hissediyor" şeklinde konuştu.

25 yaşındaki oyuncu ile konuştuklarını kaydeden başarılı çalıştırıcı, "Zinchenko endişeli ancak inanılmaz güçlü bir adam." diye konuştu.

Guardiola, Zinchenko'nun Everton maçında oynamaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

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