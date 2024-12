Guardiola'dan istifa açıklaması

Manchester City'de üst üste eleştirilerin odağındaki isim teknik direktör Pep Guardiola, ayrılık iddiaları hakkında açıklama yaptı.



İSTİFA AÇIKLAMASI



Hayatının en kötü dönemlerinden birisi olduğunu söyleyen Guardiola, "Daha önce şimdikinden daha iyi yaşadım. Şarabın tadı bile daha iyiydi. Ama kendime karşı son derece dürüstüm ve çok kazandığımız zamanlarda bakış açım bunu yaşadığım için şanslı olduğum yönündeydi. Şimdi her şey kötü gidiyor diye depresyona girmiyorum. Bunu yapamayacağımı düşündüğümde kulüple konuşacağız ama bunu yapmak istediğimi hissediyorum ve hayat her açıdan mükemmel değil. Şu anda eskisi kadar güçlü değiliz, gerçek bu, pek çok, pek çok durumdan dolayı - sadece Rodri'nin sakatlığı değil. Elbette Rodri bizim için hayati önem taşıyor ama birçok nedenden ötürü sadece o değil." ifadelerini kullandı.



"KULÜP ARTIK AİLEM GİBİ"



Çözüm aradığını ve bir yolunu bulacağına inandığını söyleyen Guardiol, "Bunu aşmanın en iyi yolu, kendim için de geçerli olmak üzere, gerçeklerle yüzleşmek ve bu oyuncularla maç kazanmaya çalışmak için çözümler bulmaya yönelik kararlar almaktır. Başım belaya girdiğinde annem ve babam beni asla bırakmadı. Her zaman yanımdaydılar. Artık kulüpte böyle bir his var, bu oyuncularla birlikte olmak istiyorum. Bir ya da iki maç kaybedebileceğimizi düşünmüyorduk." sözlerini sarf etti.