22 Haziran
Juventus-Wydad
19:00
22 Haziran
Real Madrid-Pachuca
22:00
23 Haziran
RB Salzburg-Al Hilal
01:00
23 Haziran
M.City-Al-Ain
04:00
22 Haziran
Salernitana-Sampdoria
21:30

Guardiola'dan İlkay Gündoğan için açıklama!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili konuştu.

calendar 22 Haziran 2025 09:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Guardiola'dan İlkay Gündoğan için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Guardiola, "Hiçbir şey bilmiyorum. Onunla konuşmadım. Eğer takımın bir parçası olmasa burada (Kulüpler Dünya Kupası) olmazdı." dedi.

Yeni sezonda geniş bir kadro istemediğini daha önce de söyleyen Guardiola, "Aynı zamanda şu anda çok geniş bir kadromuz var. Bu sezon 26,27 oyuncuyla devam edemeyiz çünkü çok fazla oynamayanlar olur ve adım adım birkaç oyuncu daha gidecek. Şu anda İlkay benim ve takımın planları arasında yer alıyor." diye konuştu.


ABDULLAH KAVUKCU NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, İlkay Gündoğan ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberleri yalanlamıştı.

Kavukcu, "Galatasaray'da son günlerde transferde adı anılan İlkay Gündoğan'la ilgili şu an için bir transfer durumu yok. İlkay çok özel ve çok önemli bir oyuncu. Ama benim adıma farklı açıklamalar yapılıyor, bunlar gerçeği yansıtmıyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde önceliği sadece Osimhen ve kaleci transferi." demişti.

Manchester City'de bu sezon 51 maçta süre bulan 34 yaşındaki İlkay Gündoğan, 3 gol attı ve 7 asist yaptı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.