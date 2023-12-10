Guardiola'dan Haaland'ın sakatlığıyla ilgili açıklama

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Luton Town maçı öncesi oyuncusu Erling Haaland'ın sakatlık durumu hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Guardiola'dan Haaland'ın sakatlığıyla ilgili açıklama
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10 Aralık 2023 16:39
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Premier Lig'de karşılaşacakları Luton Town maçı öncesi golcü oyuncusu Erling Haaland'ın sakatlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Pep Guardiola, "Haaland'ın ayağında stres tepkimesi var. Son maçtan sonra ağrı hissetti.'' dedi.

Oyuncusunun durumunu takip edeceklerini söyleyen Guardiola, "Ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını bilmiyorum. Haftadan haftaya, günden güne ne olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

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