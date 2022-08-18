Guardiola'dan Bernardo Silva için transfer açıklaması!

Pep Guardiola, Bernardo Silva'nın geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.



Başarılı teknik adam yaptığı açıklamada, Barcelona ile oynayacakları hazırlık maçını işaret ederek, yıldz oyuncuyu Barcelona'da ancak Manchester City formasıyla görebileceklerini söyledi.



Pep Guardiola yaptığı açıklamada, "Bernardo Silva'yı çarşamba günü Barcelona'da göreceksiniz ama o kesinlikle bizimle oynayacak." ifadelerini kullandı.



PSG DE İSTİYOR



Öte yandan edinilen bilgilere göre, Fransız devi Paris Saint Germain'in de oyuncuya ilgisi olduğu ve 70 milyon Euro'luk bir teklifle İngiliz ekibinin kapısını çalacağı kaydedildi.



BONSERVİSİ 100 MİLYON EURO



İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester City'nin Portekizli oyuncu için 100 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ve oyuncuyu bu fiyatın altına satmayacağı belirtildi.





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