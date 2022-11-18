'Guardiola, Brezilya'dan 24M€ istedi'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile ilgili Brezilya Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi.



Brezilya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Francisco Novelletto Neto, birkaç yıl önce İspanyol teknik adamla milli takımın başına geçmesi için iletişime geçtiklerini söyledi. Neto, Guardiola'nın kendilerinden 24 milyon euro yıllık maaş talep ettiğini söyledi.



"24 MİLYON EURO İSTEDİ"



Brezilyalı futbol adamı açıklamasında, "Yaklaşık 3 yıl önce Guardiola ile iletişime geçtik, menajeriyle konuştuk. Guardiola'nın Brezilya Milli Takımı'na teknik direktörlük yapmayı kabul edeceğini söyledi. Ancak maaşı yıllık 24 milyon euro dedi" ifadelerini kullandı.



Neto, ayrıca açıklamasında, "Bunu öğrenen bir meslektaşım kalp krizi geçiriyordu. Biz 2 milyon euro önerdik. Ancak o bonuslar hariç 24 milyon euro istedi. Ülkesini terk edeceği ve Brezilya'ya geleceği için bu parayı hak ettiğini düşündü" dedi.



MİLLİ TAKIMA SICAK BAKIYOR



Guardiola, daha önce de Brezilya Milli Takımı ile anılmıştı. Bu yılın başlarında, Güney Amerika ekibinin, Dünya Kupası'ndan sonra Tite'nin yerine İspanyol teknik adamı göreve getirmek istediği öne sürülmüştü. Guardiola, o dönem yaptığı açıklamada, "Manchester City ile sözleşmem var, burada çok mutluyum. Şimdi bunları tartışmanın zamanı değil. Bunların nereden çıktığını bilmiyorum. Brezilya her zaman güçlü ve favori bir milli takım. Hep öyleydi ve her zaman öyle de kalacak" diye konuşmuştu.



SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR



İspanyol antrenör, Manchester City'den ayrıldıktan sonra ise bir milli takımı çalıştırma fikrine sıcak baktığını dile getirmişti. 51 yaşındaki teknik adam, "Bir sonraki adım, eğer bir ihtimal varsa, bir milli takım olacak. Copa America'da oynayan bir Güney Amerika takımı ya da Avrupa'da oynayan bir takım. Bu tecrübeyi yaşamak istiyorum" demişti.



Guardiola'nın Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. İngiliz ekibinin yönetiminin, başarılı teknik adamla Dünya Kupası arasında yeni bir sözleşme imzalayabileceği belirtildi.





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