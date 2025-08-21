NBA'in eski yıldızı Blake Griffin, yeni Dallas Mavericks oyuncusu Cooper Flagg hakkında övgü dolu sözler sarf etti.Candace Parker ve Aliyah Boston ile katıldığı Post Moves podcast'inde konuşan ve kendisi de eski bir 1 numaralı draft seçimi olan Griffin, Flagg'i şu ifadelerle değerlendirdi:Griffin, Flagg'in çok yönlülüğüne dikkat çekerken, onun farklı pozisyonlarda oynayabilmesi ve savunabilmesini "çok heyecan verici" olarak niteledi.Duke Üniversitesi'nde geçirdiği tek sezonda 19.2 sayı, 7.5 ribaund ve 4.2 asist ortalaması tutturan Flagg, şimdiden Mavericks'in geleceğinin temel taşı olarak görülüyor.