21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Griffin'den, Flagg'e övgü: "Yıllardır gördüğümüz en komple yıldız adayı"

NBA'in eski yıldızı Blake Griffin, yeni Dallas Mavericks oyuncusu Cooper Flagg hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

21 Ağustos 2025 13:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Candace Parker ve Aliyah Boston ile katıldığı Post Moves podcast'inde konuşan ve kendisi de eski bir 1 numaralı draft seçimi olan Griffin, Flagg'i şu ifadelerle değerlendirdi:
"Bence o, uzun zamandır NBA'e gelen en komple oyuncu. Pas veriyor, şut atıyor, savunma yapıyor, ribaund alıyor. Harika bir takım arkadaşı ve çok iyi bir çocuk gibi görünüyor."

Griffin, Flagg'in çok yönlülüğüne dikkat çekerken, onun farklı pozisyonlarda oynayabilmesi ve savunabilmesini "çok heyecan verici" olarak niteledi.


Duke Üniversitesi'nde geçirdiği tek sezonda 19.2 sayı, 7.5 ribaund ve 4.2 asist ortalaması tutturan Flagg, şimdiden Mavericks'in geleceğinin temel taşı olarak görülüyor.

