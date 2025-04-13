Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa 2'ncisi oldu

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla takım sıralamasında 2'nciliği elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa 2'ncisi oldu
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13 Nisan 2025 23:44
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen organizasyondaki grekoromen stil müsabakaları sona erdi.

Organizasyonda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ay-yıldızlılar, 110 puan topladı. Önceki 2 yılın Avrupa şampiyonu milli grekoromen güreşçiler, Azerbaycan'ın (151 puan) arkasında takım sıralamasının 2. basamağında yer aldı.

Şampiyonada Kerem Kamal (63 kilo) altın, Hamza Bakır (130 kilo) gümüş, Mehmet Mustafa Şahin (72 kilo), Ahmet Yılmaz (77 kilo) ve Burhan Akbudak (82 kilo) bronz madalya elde etmişti.

Kadınlarda 5 gümüş, 2 bronz, grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz, serbest stilde ise 2 bronz madalya elde eden Türkiye Milli Güreş Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nı 14 madalyayla (1 altın, 6 gümüş, 7 bronz) tamamladı.

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