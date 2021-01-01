Green: "Rockets'ın süperstarı olmak istiyorum"

Houston Rockets çaylağı Jalen Green, gözünü Yılın Çaylağı ödülüne diktiğini ve gelecekte Rockets'ın süperstar oyuncusu olmayı hedeflediğini söyledi.



Takımın medya gününde konuşan Green, bu hafta antrenman kampının başlamasından duyduğu heyecanı dile getirirken, kendisine koyduğu birkaç hedefi de paylaştı.



19 yaşındaki oyuncu, "Yılın Çaylağı" ödülünü kazanmayı hedeflediğini ve uzun vadeli bir hedef olarak ise, Rockets kadrosunda bir süperstar olmak istediğini açıkladı:



"Medyanın takımı nasıl devralmamı istediği hakkında devam ettirdiği tüm tartışmalardan ötürü, ekibin bana çok fazla yüklenmek istediğini sanmıyorum. Bana göre takım beni buna zorlamayacaktır. Doğal bir şekilde gerçekleşmesini isteyeceklerdir. Benim de istediğim bu tabii ki. Bir gün elbet olacak. Yalnızca çalışmaya devam etmem gerek, henüz gencim. Hala oldukça vaktim, ayrıca öğrenecek ve yapacak çok şeyim var."



Green, daha öncesinde Houston organizasyonun sürekli başarıya ulaşmasına yardımcı olmak istediğini dile getirmişti. Genç oyuncu, kendisi üzerine olan beklentilerin, Rockets'ın işleri tersine çevirmesinde büyük bir faktör oynayabileceğine inanıyor.



