Grand Slam mevsimi ABD'de kapanıyor

Serena Williams'ın son turnuvası olabileceğini söylediği ve Novak Djokovic'in aşı kısıtlaması nedeniyle katılamayacağı 2022 ABD Açık Grand Slam Tenis Turnuvası yarın başlayacak.



Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon ile tenis sezonunun en önemli dört organizasyonundan biri olan ABD Açık, bu yıl 29 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde 142. kez organize edilecek.



İlk kez 1881 yılında düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık, yarın TSİ 18.00'de New York kentinde başlayacak.



2022 ABD Açık'ın toplam para ödülü, 60 milyon dolarla organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Açık böylece kendisine ait tarihin en fazla para ödülü dağıtan tenis turnuvası rekorunu (57,5 milyon dolar) geliştirdi.



Tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına verilen ödül ise 2,5 milyondan 2,6 milyon dolara yükseldi.



Djokovic aşı kısıtlamasına takıldı



Wimbledon'ı kazanarak büyük turnuvalardaki şampiyonluk sayısını 21'e yükselten Novak Djokovic, ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilerde aşılı olma şartı arandığı için ABD Açık'a katılamayacak.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddeden Sırp tenisçi, 3 şampiyonluğunun (2011, 2015, 2018) bulunduğu turnuvada yer alamayacak.



Erkekler dünya sıralamasının 6. basamağında yer alan Djokovic, geçen yıl ABD Açık'ın finalinde Daniil Medvedev'e 3-0 yenilmişti.



Klasmanın 2. sırasındaki Alexander Zverev ise sağ ayak bileğindeki sakatlık yüzünden turnuvayı kaçıracak.



Serena'nın son turnuvası olabilir



Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams'ın, son turnuvası olacağının sinyalini verdiği ABD Açık'ta alacağı karar merakla bekleniyor.



2017 Avustralya Açık zaferinden sonra oynadığı 4 grand slam finalini de kaybeden ABD'li raket, "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" rekorunu egale etmeyi belki de son kez deneyecek.



40 yaşındaki Williams, seyircisi önünde 7. kez zafere ulaşırsa 24 şampiyonlukla söz konusu unvanın sahibi Margaret Court'u yakalayacak.



Williams, son 7 turnuvada 6 farklı şampiyonun çıktığı ABD Açık'ın tek kadınlar ana tablosunun alt yarısında mücadele edecek. İlk maçını dünya 80 numarası Danka Kovinic ile oynayacak Williams'ın finale kadar karşılaşabileceği rakipleri arasında Anett Kontaveit (2 numaralı seribaşı), Maria Sakkari (3), Ons Jabeur (5), Simona Halep (7), Daria Kasatkina (10), Coco Gauff (12), geçen yılın finalisti Leylah Fernandez (14), Cincinatti Masters'ı kazanan Caroline Garcia (17) gibi isimler bulunuyor.



ABD Açık'ta 4. turdan ötesini göremeyen Iga Swiatek (1) ve geçen yılın şampiyonu Emma Raducanu (11) ise ana tablonun üst yarısında yer alacak. Bu bölümde ayrıca Paula Badosa (4), Aryna Sabalenka (6), Jessica Pegula (8), Garbine Muguruza (9), Belinda Bencic (13), 2016 finalisti Karolina Pliskova (22), Wimbledon şampiyonu Elena Rybakina (25), 2017 şampiyonu Sloane Stephens, 2018 ve 2020 şampiyonu Naomi Osaka da dikkati çekiyor.



Nadal'ın sağlık durumu belirleyici olacak



Bu yıl Avustralya Açık ve Fransa Açık'ı kazanan Rafael Nadal, erkelerin 2 numaralı seribaşı olarak mücadele edeceği ABD Açık'ta 5. şampiyonluğunu kovalayacak.



Karın kaslarında yırtık tespit edilmesi üzerine Wimbledon'ın yarı finalinden çekilen 36 yaşındaki İspanyol raket, 6 haftalık aranın ardından Cincinatti Masters'ta kortlara döndü. Fakat ilk turda Borna Coric'e yenildi.



Form durumu hakkında soru işaretleri bulunan Nadal, ABD Açık'ta 2019'dan beri ilk kez zafere ulaşıp kendisine ait en fazla grand slam şampiyonluğu kazanan erkek tenisçi rekorunu 23'e çıkarmaya çalışacak.



Nadal'ın final yolundaki muhtemel rakipleri, Carlos Alcaraz (3 numaralı seribaşı), Cameron Norrie (7), Hubert Hurkacz (8), Andrey Rublev (9), Jannik Sinner (11), 2014 şampiyonu Marin Cilic (15) ve Cincinatti Masters'ı kazanarak dikkatleri üzerine çeken Borna Coric (25) olacak.



Son şampiyon Medvedev'in (1) başı çektiği ana tablonun diğer yarısında ise Stefanos Tsitsipas (4), Casper Ruud (5), Felix Auger-Aliassime (6), Taylor Fritz (10), Pablo Carreno (12), Matteo Berrettini (13) ve Wimbledon finalisti Nick Kyrgios (23) bulunuyor.



Birçok uygulama ilk kez ABD Açık'ta hayata geçti



Turnuva, ilk defa 1881 yılının ağustos ayında Rhode Island eyaletindeki Newport kentinde bulunan çim kortlarda organize edildi.



Yalnızca ABD Ulusal Lawn Tenis Federasyonu (USNLTA) üyelerinin katılabildiği ilk turnuvayı kazanan Richards Sears, sonraki 6 şampiyonluğu da kimseye bırakmadı. 1887 yılından itibaren kadın tenisçilerin de yarışabildiği şampiyona, 1975-1977 yıllarında çim kortta oynandı.



ABD Açık, 1978'de ABD Tenis Federasyonu (USTA) tarafından New York kentindeki Flushing Meadows Corona Park'ta inşa edilen USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'ne taşındığından beri asfalt veya beton bir zemin üstüne akrilik, lastik ve silikondan oluşan katmanların yerleştirilmesiyle elde edilen "DecoTurf" ismindeki kortlarda düzenleniyor.



Sürtünmenin çok düşük düzeyde olduğu DecoTurf kortta toplar, diğer sert zeminlere göre yerden daha az yükseliyor. Topun, çim yüzeyden sonra en yüksek hıza kavuştuğu ABD Açık'ın zemini, sert servis kullanan ve güçlü vuruşları olan oyunculara avantaj sağlıyor.



ABD Açık, 1970 yılında eşitlikle biten (6-6) setlerin, bir tenisçi, iki fark yakalayıncaya kadar sürmesi yerine "tie break" ile sonuçlandığı, 1973'te ise tek erkekler ve tek kadınlar şampiyonlarının eşit para ödülü aldığı (1973 şampiyonları John Newcombe ve Margaret Court, 25'er bin dolarla ödüllendirildi) ilk "grand slam" turnuvası olma özelliğini de taşıyor.



Turnuvanın bir diğer özelliği ise tenisçilerin hakem kararlarına itiraz etmesini sağlayan ''Şahin gözü'' adlı bilgisayar sisteminin 2006 yılında ilk kez burada kullanılması. Şahin gözü, 2006 yılında ilk kez merkez kort Arthur Ashe ile Louis Armstrong sahalarında kullanıldı.



ABD Açık'ı diğer grand slam turnuvalarından ayıran bir özelliği de merkez kort olarak kullanılan ve adını Afro-Amerikan tenisçi Arthur Ashe'den alan 23 bin 771 kapasiteli tenis kortuna sahip olması. Dünyanın en yüksek kapasiteli kortu olan Arthur Ashe'in çatı sistemi, 6,5 dakikada kapatılabiliyor.



ABD Açık'ın "en"leri



Geçen yıl tek erkeklerde Daniil Medvedev, tek kadınlarda ise Emma Raducanu'nun şampiyon olduğu ABD Açık Tenis Turnuvası'na ait öne çıkan istatistikler şöyle:



Teklerde en fazla kazananlar



Erkekler:



*Richard Sears (ABD), *Bill Tilden (ABD), *Bill Larned (ABD) - 7 kez



Jimmy Connors (ABD), Pete Sampras (ABD), Roger Federer (İsviçre) - 5



*Robert Wrenn (ABD), John McEnroe (ABD), Rafael Nadal (İspanya) - 4



Kadınlar:



*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 8 kez



*Helen Wills (ABD) - 7



Chris Evert (ABD), Serena Williams (ABD) - 6



Üst üste en fazla kazananlar



Erkekler:



*Richard Sears (ABD) - 7 kez



*Bill Tilden (ABD) - 6



Roger Federer (İsviçre) - 5



Kadınlar:



Chris Evert (ABD) - 4 kez



*Helen Jacobs (ABD) - 4



*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 4



Son 10 yılın kazananları



Erkekler:



2021 - Daniil Medvedev (Rusya)



2020 - Dominic Thiem (Avusturya)



2019 - Rafael Nadal (İspanya)



2018 - Novak Djokovic (Sırbistan)



2017 - Rafael Nadal (İspanya)



2016 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)



2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)



2014 - Marin Cilic (Hırvatistan)



2013 - Rafael Nadal (İspanya)



2012 - Andy Murray (Büyük Britanya)



Kadınlar:



2021 - Emma Raducanu (Büyük Britanya)



2020 - Naomi Osaka (Japonya)



2019 - Bianca Andreescu (Kanada)



2018 - Naomi Osaka (Japonya)



2017 - Sloane Stephens (ABD)



2016 - Angelique Kerber (Almanya)



2015 - Flavia Pennetta (İtalya)



2014 - Serena Williams (ABD)



2013 - Serena Williams (ABD)



2012 - Serena Williams (ABD)



En genç kazananlar



Erkekler: Pete Sampras (ABD) (1990) - 19 yaşında



Kadınlar: Tracy Austin (ABD) (1979) - 16 yaşında



En yaşlı kazananlar



Erkekler: *William Larned (ABD) (1911) - 38 yaşında



Kadınlar: *Molla Bjurstedt Mallory (Norveç, ABD) (1926) - 42 yaşında



NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.





