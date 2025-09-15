15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Göztepe yenilmezlik serisini sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, ligde mağlup olmayan 3 takımdan biri oldu.

Milli aranın ardından Süper Lig'in 5'inci haftasında Kayserispor'a konuk olan Göztepe rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

Maçın 60'ıncı dakikasında Cardoso'nun golüne engel olamayan sarı-kırmızılılar, 85'inci dakikada Efkan Bekiroğlu'nun klas frikik golüyle puana uzandı. Bu sonuçla 5 maçta 9 puana sahip olan Göztepe, Süper Lig'de mağlup olmayan 3 takımdan biri oldu. Ligde ilk 2 sırayı alan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Göztepe de şu ana kadar rakiplerine 3 puan sevinci yaşatmadı.

Göztepe topladığı 9 puanın 7'sini ise deplasmanlarda elde etti. Geçen sezon çok zorlandığı dış saha performansını terse çeviren İzmir ekibi, Çaykur Rizespor'u 3-0, Fatih Karagümrük'ü de 2-0 yenmişti. Teknik direktör Stanimir Stoilov ise beraberliğin gerçekçi bir sonuç olduğunu dile getirdi. İki takımın da iyi bir mücadele gösterdiğini belirten Bulgar teknik adam, "Ben ortaya çıkan sonucun gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Bence iki takım da galibiyeti hak etmedi. Milli takım arasında sonra bu maçı oynadık. Ben milli takım aralarını çok sevmiyorum. Bazı oyuncular milli takıma gidiyor, bazıları bizimle kalıyor. Onlarla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

'MUTLU OLMADIĞIM OYUNCULAR VAR'


Oyun ritimlerini zaman zaman kaybettiklerini dile getiren Stanimir Stoilov, "Elbette bu bahane olamaz. Maç sonuna kadar konsantrasyonumuzu sürdürmemizi oyuncularıma belirtmiştim. Golü yedikten sonra da maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık. Bunu attığımız golle başardık. Genele baktığımda birçok oyuncumuzun performansını artırması gerektiğini düşünüyorum. Performansından mutlu olmadığım oyuncular var. Bunu düzeltmeleri gerekiyor. Hocalar olarak bu zaten bizim işimiz. Bu durumu düzeltmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.