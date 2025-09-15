Göztepe yenilmezlik serisini sürdürdü!

Milli aranın ardından Süper Lig'in 5'inci haftasında Kayserispor'a konuk olan Göztepe rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü.Maçın 60'ıncı dakikasında Cardoso'nun golüne engel olamayan sarı-kırmızılılar, 85'inci dakikada Efkan Bekiroğlu'nun klas frikik golüyle puana uzandı. Bu sonuçla 5 maçta 9 puana sahip olan Göztepe, Süper Lig'de mağlup olmayan 3 takımdan biri oldu. Ligde ilk 2 sırayı alan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Göztepe de şu ana kadar rakiplerine 3 puan sevinci yaşatmadı.Göztepe topladığı 9 puanın 7'sini ise deplasmanlarda elde etti. Geçen sezon çok zorlandığı dış saha performansını terse çeviren İzmir ekibi, Çaykur Rizespor'u 3-0, Fatih Karagümrük'ü de 2-0 yenmişti. Teknik direktör Stanimir Stoilov ise beraberliğin gerçekçi bir sonuç olduğunu dile getirdi. İki takımın da iyi bir mücadele gösterdiğini belirten Bulgar teknik adam, "Ben ortaya çıkan sonucun gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Bence iki takım da galibiyeti hak etmedi. Milli takım arasında sonra bu maçı oynadık. Ben milli takım aralarını çok sevmiyorum. Bazı oyuncular milli takıma gidiyor, bazıları bizimle kalıyor. Onlarla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.Oyun ritimlerini zaman zaman kaybettiklerini dile getiren Stanimir Stoilov,diye konuştu.