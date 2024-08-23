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ALTERNATİF YARATILACAK

rendyol Süper Lig'de ilk iki maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Göztepe, hücum hattına son bir hamle için hazırlanıyor.Son olarak 27 yaşındaki Polonyalı kaleci Lis'i Southampton'dan kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, Ada çıkarmasına devam ediyor. Transfer harekatını sürdüren Göz-Göz, West Ham forması giyen 19 yaşındaki İngiliz santrafor Divin Mubama'ya kanca attı. Şu an boşta olan oyuncu ile bir an önce masaya oturmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, genç ve gelecek vadeden yeteneği takıma kazandırmanın hesaplarını yapıyor.Mevcut kadroda yer alan Romulo Cardoso, Kubilay Kanatsızkuş, Juan Silva'ya ek olarak Divin Mubama'yı transfer ederek hücum hattını dörtlemek isteyen yönetim, forvet hattında alternatifli bir kadro yaratmaya çalışıyor. Deneyimli oyuncunun şu anda bonservisinin elinde olması nedeniyle birçok kulüp ile temas halinde olduğu öğrenilirken, genç forvetin Süper Lig ve taraftar profili nedeniyle Göztepe'yi tercih edebileceği ifade ediliyor.Kaynak: Yeni Asır