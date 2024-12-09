Süper Lig'de evinde Adana Demirspor'u 3-1 yenerek üst sıralardaki yerini koruyan Göztepe'ye sakatlık kabusu çöktü.



Bu sezon hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen ve genç bir kadroyla mücadele eden sarı-kırmızılılarda Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet'in ardından golcü Datro Fofana'nın da ciddi sakatlıkla karşı karşıya kalması camiayı çok üzdü.



Göztepe'de önce Kubilay ağır sakatlık yaşadı. Ligin ilk 4 maçında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu sol ayak bileğinden sakatlık geçirip ameliyat oldu. Sezonun ilk devresini kapatan Kubilay'ın yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı bildirildi.





Göztepe en büyük şoku Isaac Solet'de yaşadı.2 hafta önce deplasmanda oynanan Beşiktaş maçının 43'üncü dakikasında acılar içinde yerde kalan Orta Afrikali futbolcunun sol diz ön çapraz bağından sakatlandığı açıklandı. Ameliyat olan Solet sezonu kapattı.Adana Demirspor karşılaşmasında bu kez Fofana sakatlık kabusu yaşadı.Oyuna 63'üncü dakikada giren Fildişi Sahilli forvet 70'inci dakikada ikili mücadele sonunda kendini yere bıraktı. Ardından oyuna devam eden Fofana dizini tutarak 3 dakika sonra tekrar yere yattı. Oyundan alınan Fofana'nın sakatlığının ciddi göründüğü, ödemin geçmesinin ardından MR'ı çekileceği ifade edildi.