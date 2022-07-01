Göztepe'ye Halil Akbunar piyangosu!

Spor Toto Süper Lig'den küme düştükten sonra bir çok yıldızına teklif yağan Göztepe'de yıldız futbolcu Halil Akbunar da yol ayrımına geldi. Sarı-kırmızılı ekibin altyapıdan yetişen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Belçika yolcusu.



Süper Lig ekiplerinin peşinden koştuğu yıldız futbolcu ile Belçika temsilcisi Westerlo ciddi bir şekilde ilgilenirken, Göztepe kulübü futbolcunun bonservisi konusunda büyük oranda anlaşma sağladı.



İki kulüp arasında ufak pürüzler kalırken Halil'in satışıyla Göztepe ciddi bir geliri de kasasına koyacak. Hisselerinin yüzde 70'i Sports Republic şirketine geçecek olan ve yeniden bir yapılanma sürecine giren Göz- Göz'ün Halil'in Westerlo'ya transferinden yaklaşık 3 milyon Euro kazanç elde etmesi bekleniyor.



İKİ YILDIZINI DA SATMIŞTI



Transferde son sözü ise Halil Akbunar söyleyecek. Sarı-kırmızılı yönetim, 28 yaşındaki yıldız futbolcuyu ikna edebilirse transfer kısa sürede gerçekleşecek. İzmir temsilcisi bu sezon Cherif Ndiaye'yi Çin'e ve Nwobodo Obinna'yı da Amerika'ya satarak ciddi bir bonservis geliri elde etmişti.



ATINÇ NUKAN KARTAL'A DOĞRU



Atınç Nukan'a eski kulübü Beşiktaş talip oldu. Transferde yerli harekatına başlayan siyah-beyazlı ekibin, yeniden Atınç Nukan için temasa geçtiği öğrenildi. Mevcut kadroda da yeni bir yapılanma sürecine giren Göztepe'de, 28 yaşındaki stoperin satışına sıcak bakıldığı ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.



Sarı-kırmızılı ekipte 3 sezondur forma giyen Atınç'ın 2024 yılına kadar kontratı devam ediyor. Beşiktaş'ın transfer için ısrarcı olduğu öğrenilirken Göztepe'nin istediği bonservis rakamı ise henüz netleşmedi. Atınç Nukan, başarılı performansına rağmen Göztepe'nin Süper Lig'den düşüşüne engel olamamıştı.



TALAT PAPATYA KULÜPTEN AYRILDI



Göztepe'de Mehmet Sepil- Rasmus Ankersen ortaklığının ardından yönetim kanadında ilk ayrılık gerçekleşti. Göztepe Spor Kulübü'nde, Mehmet Sepil'in yanında 8 yıldır başkan vekilliği görevini yürüten Talat Papatya, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçilmesi sebebiyle sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldı. Talat Papatya'nın ayrılığı üzerine Göztepe, teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda, "Talat Papatya'ya 8 yıldır göstermiş olduğu emeklerinden ötürü teşekkür eder, Türk futbolunun gelişimi için yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.





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