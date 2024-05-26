Göztepe tribünde de şampiyon oldu

1'inci Lig'de Eyüpspor'la birlikte adını Süper Lig'e yazdıran Göztepe, tribünde açık ara farkla şampiyon oldu.



Yapılan araştırma sonucu sarı-kırmızılılar 16 bin 332 seyirciyle 1'inci Lig'de taraftar ortalaması en yüksek kulüp unvanını aldı. Göztepe'nin ardından Kocaelispor 8 bin 153 kişiyle 2'nci, finalde mücadele edecek Sakaryaspor ise 5 bin 705 taraftarla 3'üncü sıranın sahibi oldu. İç saha maçlarını yaklaşık 19 bin kişi kapasiteli Gürsel Aksel Stadı'nda oynayan Göztepe birçok Süper Lig takımını da geride bıraktı.



Süper Lig'de Galatasaray 43 bin 113 kişiyle 1'inci sırada yer aldı. Galatasaray'ı 38 bin 42 seyirciyle Fenerbahçe izlerken, Beşiktaş 23 bin 663 kişiyle 3'üncü, Samsunspor ise 17 bin 119 kişiyle 4'ünrcü oldu. Göztepe, taraftar ortalamasıyla Trabzonspor'u geride bıraktı. Trabzonspor 16 bin 214 taraftar ortalamasıyla Göztepe'nin gerisinde kaldı. Göztepe bu sezonun ilk maçında Sakaryaspor'u Gürsel Aksel Stadı'ndaki zemin çalışmaları nedeniyle Akhisar Spor Toto Stadı'nda ağırlamıştı.



GÖZTEPE'NİN GENÇLERİ MİLLİ TAKIMLARDA



Göztepe'nin 3 genç futbolcusu milli takımlara davet edildi. Sarı-kırmızılılarda bu sezon gösterdiği performansla pek çok Avrupa takımının dikkatini çeken stoper Taha Altıkardeş ve bonservisi Göz-Göz'de olan sağ bek Uğur Kaan Yıldız Ümit Milli Takımımızın İskoçya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna davet edildi. Ayrıca bu sezon sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Alanyaspor'un futbolcusu Ümit Akdağ da Romanya U 21 takımının, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Karadağ U 21 takımıyla oynayacağı maçın aday kadrosuna çağrıldı. Göztepe, tüm oyuncuları sosyal medya hesaplarından tebrik etti.





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