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Göztepe, Patrick Twumasi'yi ikna etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe, Kazakistan Ligi takımlarından Astana'da forma giyen Patrick Twumasi transferinde sona geldi.

Göztepe, Patrick Twumasi'yi ikna etti
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17 Temmuz 2018 10:01
Göztepe, geçen sezon da peşinde olduğu ancak alamadığı Patrick Twumasi'yi ikna etmeyi başardı. 24 yaşındaki futbolcunun transferinin açıklanmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar geçen sezon da peşinde olduğu ancak alamadığı Patrick Twumasi'yi ikna etmeyi başardı. Göztepe'nin 24 yaşındaki futbolcunun kulübü ile son pürüzleri de giderdiği ve transferin açıklanmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Ganalı futbolcunun ilerleyen günlerde imza için İzmir'e gelmesi bekleniyor.

Kazakistan'ın Astana takımında oynayan kanat oyuncusu, geçen sezon çıktığı 18 maçta, rakip fileleri 8 kez sarstı.

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