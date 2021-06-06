Göztepe, Marko Jevtovic'in peşinde!

Göztepe, Konyaspor ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki Sırbistanlı orta saha Marko Jevtovic ile maddi konularda anlaşma zemini arıyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Marko Jevtovic'in peşinde!
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06 Haziran 2021 14:59
Süper Lig'de yeni sezon öncesi kolları sıvayan Göztepe yönetimi, transfer listesini sürekli güncelliyor.

Son olarak Hatayspor'dan ayrılan yerli stoper Yusuf Abdioğlu'nu gündemine alan Göz-Göz, ön libero transferi için de Konyaspor'un yıldızı Marko Jevtovic'e talip oldu. Yeşil-beyazlı ekiple sözleşmesi sona eren Sırp yıldıza menajeri kanalıyla teklifini ileten kurmaylar, bonservis engeli bulunmayan yıldız oyuncunun maliyetini şimdiden araştırıyor.

KARAMAN DA ONAYLADI

Konya ile sözleşmesi sona erdikten sonra Sırbistan'a giden Jevtovic için Göztepe scout ekibinin olumlu rapor verdiği, teknik direktör Ünal Karaman'dan da 27 yaşındaki futbolcunun transferine onay çıktığı öğrenildi.

Yönetim ve futbolcu arasında maddi konularda pazarlıklar sürerken yurtdışından de teklifler alan Jevtovic'in ilk tercihinin Süper Lig olacağı öğrenildi. Futbolcu, ülkesinde Srem Jakova, Rusya'da Akademia Dinamo, yine Sırbistan'da Sopot, Hajduk Kula, Novi Pazar ve Partizan ekiplerinde forma giydi.

DÖRT KUPA KALDIRDI

Marko Jevtovic, Sırp ekibi Partizan'da elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi. 27 yaşındaki orta saha Partizan formasıyla bir lig, üç de Sırbistan Kupası şampiyonluğu kazandı. Sırbistan Milli Takımı'nda bir kez forma şansı bulan Jevtovic yeniden, milli formayı giymek istiyor.


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