Göztepe, Manisa deplasmanında

Göztepe, 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Göztepe, Manisa deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Eylül 2023 13:36
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Göztepe, Cumartesi günü Manisa FK'ye konuk olacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Manisa FK-Göztepe maçında hakem İlker Yasin Avcı düdük çalacak.

İlk 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Göztepe haftaya 5 puan ve averajla 11. sırada girdi.

Ligde Eyüpspor ve Teksüt Bandırmaspor'la 3 namağlup ekipten biri olan Manisa FK ise 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puanla 2. durumda yer alıyor.

Göztepe'de İsmail Köybaşı'nın sakatlığı bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery