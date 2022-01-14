Göztepe, Malatya'da bir ilki başardı

Süper Lig'de Göztepe, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazandı. Yeni Malatyaspor'un kazanma hasreti 11 haftaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Malatya'da bir ilki başardı
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14 Ocak 2022 22:04
Süper Lig'de 21. hafta maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Göztepe oldu.

Yeni Malatyaspor'un golünü 7. dakikada Mustafa Eskihellaç kaydetti. Göztepe'nin golleri 15. dakikada Berkan Emir (penaltı) ve 73. dakikada Halil Akbunar'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Göztepe puanını 21'e yükseltti. Son sıradaki Yeni Malatyaspor 15 puanda kaldı.

Süper Lig'de hafta içi Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Göztepe, Sivasspor'u ağırlayacak.

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