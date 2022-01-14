Süper Lig'de 21. hafta maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Göztepe oldu.
Yeni Malatyaspor'un golünü 7. dakikada Mustafa Eskihellaç kaydetti. Göztepe'nin golleri 15. dakikada Berkan Emir (penaltı) ve 73. dakikada Halil Akbunar'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Göztepe puanını 21'e yükseltti. Son sıradaki Yeni Malatyaspor 15 puanda kaldı.
Süper Lig'de hafta içi Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Göztepe, Sivasspor'u ağırlayacak.
Yeni Malatyaspor'un golünü 7. dakikada Mustafa Eskihellaç kaydetti. Göztepe'nin golleri 15. dakikada Berkan Emir (penaltı) ve 73. dakikada Halil Akbunar'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Göztepe puanını 21'e yükseltti. Son sıradaki Yeni Malatyaspor 15 puanda kaldı.
Süper Lig'de hafta içi Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Göztepe, Sivasspor'u ağırlayacak.