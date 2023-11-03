Göztepe ligin zirvesi için sahada

1'inci Lig'de üst üste 5 galibiyetle şampiyonluk yarışına ortak olan Göztepe Cumartesi günü ligde haftanın en önemli maçında Kocaelispor'la karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.

Maçın biletleri 59 ile 380 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulurken, konuk Kocaelispor taraftarına daha önce getirilen deplasman yasağı İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla kaldırıldı. Stadın tamamen dolması beklenen kritik 90 dakikayı iki ekibin taraftarı da tribünden izleyebilecek.

Ligde son 7 haftada gol yemeden 6 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 20 puana ulaşarak, 24 puanlı lider Eyüpspor'un gerisinde ikinci sıradan direkt Süper Lig hattına tırmanan Göztepe, kendisiyle aynı puandaki Kocaelispor'u yenerse hem zirve hattındaki yerini sağlamlaştıracak hem de geçen sezonki art arda 6 galibiyetlik serisini egale edecek. Göz-Göz bu yıl ev sahibi olduğu Gürsel Aksel Stadı'ndaki son iki maçı kazanmayı başarmıştı.