Göztepe ligin zirvesi için sahada

1. Lig'de üst üste 5 galibiyet alan Göztepe, ligde haftanın en önemli maçında Kocaelispor'la sahasında karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Göztepe ligin zirvesi için sahada
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2023 13:34
Son güncelleme 03 Kasım 2023 13:35
1'inci Lig'de üst üste 5 galibiyetle şampiyonluk yarışına ortak olan Göztepe Cumartesi günü ligde haftanın en önemli maçında Kocaelispor'la karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.

Maçın biletleri 59 ile 380 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulurken, konuk Kocaelispor taraftarına daha önce getirilen deplasman yasağı İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla kaldırıldı. Stadın tamamen dolması beklenen kritik 90 dakikayı iki ekibin taraftarı da tribünden izleyebilecek.

Ligde son 7 haftada gol yemeden 6 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 20 puana ulaşarak, 24 puanlı lider Eyüpspor'un gerisinde ikinci sıradan direkt Süper Lig hattına tırmanan Göztepe, kendisiyle aynı puandaki Kocaelispor'u yenerse hem zirve hattındaki yerini sağlamlaştıracak hem de geçen sezonki art arda 6 galibiyetlik serisini egale edecek. Göz-Göz bu yıl ev sahibi olduğu Gürsel Aksel Stadı'ndaki son iki maçı kazanmayı başarmıştı.

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery