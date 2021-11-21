Göztepe, Kayserispor maçına hazır

Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından şut çalışması gerçekleştiren Göztepeli futbolcular daha sonra taktik çalıştı.
Hava yoluyla Kayseri'ye gidecek sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Marko Mihojevic ve Kerim Alıcı'nın yanı sıra cezalı Yalçın Kayan forma giyemeyecek.
Yukatel Kayserispor ile Göztepe arasında yarın saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki müsabakada hakem Zorbay Küçük görev yapacak.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından şut çalışması gerçekleştiren Göztepeli futbolcular daha sonra taktik çalıştı.
Hava yoluyla Kayseri'ye gidecek sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Marko Mihojevic ve Kerim Alıcı'nın yanı sıra cezalı Yalçın Kayan forma giyemeyecek.
Yukatel Kayserispor ile Göztepe arasında yarın saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki müsabakada hakem Zorbay Küçük görev yapacak.