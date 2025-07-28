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Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Kayla Rea Haneline ile sözleşme imzaladı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni takımı Papara Göztepe, ABD'li orta oyuncu Kayla Rea Haneline ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 28 Temmuz 2025 16:45
Haber: AA, Fotoğraf: Goztepe.org.tr
Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Kayla Rea Haneline ile sözleşme imzaladı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Papara Göztepe, Kayla Rea Haneline ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Papara Göztepe'mize hoş geldin Kayla Rea Haneline. Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 1994 doğumlu Kayla Rae Haneline ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak LOVB Atlanta forması giyen Kayla, LP Viesti, Dresdner SC ile MTV Stuttgart kulüplerinin yanı sıra ABD milli takımlarında da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Kayla." ifadeleri kullanıldı.

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