Göztepe, İstanbul temsilcilerine takıldı

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe bu sezon İstanbul takımlarına karşı kötü bir performans ortaya koydu.



Sarı-kırmızılılar ligde mücadele eden Eyüpspor, Pendikspor ve Tuzlaspor'a karşı sadece 1 puan çıkarabildi. Sezonun ilk yarısında Pendikspor'a 3-0, Tuzlaspor'a evinde 2-0 ve Eyüpspor'a da 1-0'lık skorla kaybeden Göz-Göz, ikinci devrede Gürsel Aksel Stadı'nda Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı.



Tuzlaspor karşısında mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan hücum oyuncuları Michee Ngalina ve Yasin Öztekin'in yanı sıra cezalı sol bek İsmail Köybaşı mücadelede forma giyemeyecek.



Teknik ekibin İsmail'in yerine Yunus Emre'yi sahaya süreceği, Ngalina'nın yokluğunda ise Loue'ye görev verebileceği ifade edildi.



Göztepe bu maç öncesi 35 puanla 11'inci basamakta yer alıyor.





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