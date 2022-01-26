Göztepe ile Altınordu, hazırlık maçında karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu, 29 Ocak Cumartesi günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, lige verilen arada oynanacak müsabakanın 29 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda yapılacağı belirtildi.
Karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı kaydedildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, lige verilen arada oynanacak müsabakanın 29 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda yapılacağı belirtildi.
Karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı kaydedildi.