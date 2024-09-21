Göztepe Gürsel Aksel'de geçit vermiyor

Süper Lig'in 6'ncı haftasında pazartesi akşamı Kayserispor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, evi Gürsel Aksel Stadı'nda rakiplerine geçit vermiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Göztepe Gürsel Aksel'de geçit vermiyor
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21 Eylül 2024 12:52
Süper Lig'in 6'ncı haftasında pazartesi akşamı Kayserispor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, evi Gürsel Aksel Stadı'nda rakiplerine geçit vermiyor. 
 Taraftarının büyük desteği ile rakiplerini konuk eden Göztepe, sahasındaki son yenilgisini 2023 yılında aldı. Sarı-kırmızılılar 4 Kasım 2023 tarihinde 1'inci Lig'de Kocaelispor'a 1-0'lık skorla boyun eğdi. Ardından hem 1'inci Lig hem de Süper Lig'de toplam 13 maça çıkan İzmir ekibi, 8 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. 3 hafta önce Bodrum FK'yı seyircisiz olarak misafir eden Göztepe, cezasını da tamamladı.

Göztepeli taraftarlar ise takımlarına adeta hasret kaldı. Son olarak 17 Ağustos 2024 tarihinde Fenerbahçe maçında takımlarını izleyen futbolseverler, Bodrum FK müsabakasında stada giremedi. Ardından milli maç arasına girilirken, Göztepe ise 5'inci haftayı bay takım olarak geçirdi. 1 ayı aşkın süredir taraftarından uzakta olan İzmir ekibi, pazartesi günü için geri sayıma geçti. Taraftarlar da satışa çıkan biletlerin tamamını tüketti. Göztepe Kulübü hasretin biteceğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyururken, paylaşılan videoya "Sizsizlik bizim için felaket" notunu düştü. Videoda yapay zeka ile canlandırılmış Gürsel Aksel Stadı yer alırken, taraftarların olmadığı derme çatma ve ruhsuz tribünler sergileniyor.

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