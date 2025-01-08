Göztepe, Gürsel Aksel avantajını kullanacak

Süper Lig'de Galatasaray'a deplasmanda kaybeden Göztepe, önündeki iki karşılaşmasını Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacak.



Bu sezon evinde 8 maçın üst üste 7'sini kazanıp sadece 1'inde berabere kalan sarı-kırmızılılar, yine iç saha avantajını kullanıp Avrupa yolunda hedefini büyütecek.



İlk olarak pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak müsabakada Kasımpaşa'yı konuk edecek sarı-kırmızılılar, 20'inci hafta müsabakasında ise 19 Ocak Pazar günü Antalyaspor'la sahasında karşı karşıya gelecek. 2024 senesinde hem 1'inci Lig'de hem de Süper Lig'de evinde hiç yenilgi yüzü görmeyen Göztepe iki haftayı 6 puanla kapatıp rakiplerinin önüne geçmeye çalışacak.



KUPADA İLK SINAV ERZURUMSPOR'LA



SEZONA Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başlayan ve ligde geride kalan 17 karşılaşmada 28 puan toplayıp 5'inci sıraya adını yazdıran Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında yarın ilk sınavına çıkacak. Göz-Göz, 1'inci Lig ekiplerinden Erzurumspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda Yunus Dursun'un yöneteceği maç saat 13.00'te başlayacak. Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkması beklenen Teknik Direktör Stanimir Stoilov, kupanın Avrupa yolu için çok önemli olduğunu vurguladı. Kupanın 5'inci Turu'nda Bucaspor 1928'i eleyen Göztepe grubunda Erzurumspor'un yanı sıra Gaziantep FK (İ) ve Kasımpaşa (D) ile oynayacak.



