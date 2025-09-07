07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
2-053'
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
19:00
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
19:00
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
19:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
2-1
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
17:15
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
17:15
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
19:30
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
0-4
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
2-0
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
15:30
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
15:30
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
16:00
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
16:00
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
16:30
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
16:30
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
17:00
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
17:00
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

Göztepe, Fransa'ya çıkarma yapacak

Süper Lig'de milli araya 3. sırada giren Göztepe, transferin son günlerine girilirken Rennes'ten Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmak için görüşmeleri hızlandırdı.

calendar 07 Eylül 2025 15:43
Haber: DHA, Fotoğraf: Goztepe.org.tr
Göztepe, Fransa'ya çıkarma yapacak
Süper Lig'de milli araya 8 puanla 3'üncü sırada giren Göztepe, transfer sezonun bitmesine 5 gün kala çalışmalarını hızlandırdı.
 
Futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi kaleci ve forvet için Fransız ekibi Rennes'in kapısını çaldı. Sarı-kırmızılılarda Rennes'in kadrosunda yer alan iki milli oyuncu kaleci Doğan Alemdar ve golcü Bertuğ Yıldırım'ı kadroya dahil edebilmek için görüşmelerini hızlandırdı.
 
Yönetimin yaz döneminden beri transfer etmeyi düşündüğü kaleci Doğan için çok ısrarcı olduğu, Rennes yönetiminin 3 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği vurgulandı.
 
Fiyatı düşürmeye çalışan Göztepe'nin bir yandan da Bertuğ Yıldırım'ı satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşündüğü dile getirildi. Bu hafta içi temasların süreceği ve transfer dönemi sonuna kadar iyi oyuncunun Göztepe'ye kazandırılacağı ifade edildi.
 
İKİSİ DE A MİLLİ OLDU
 
Türkiye'den 2021-2022 sezonunda Kayserispor'dan Rennes'e imza atan 22 yaşındaki file bekçisi Doğan, 2023-2024'te Troyes takımına kiralandı. Ardından tekrar Rennes'e dönen Doğan geçen sezon Rennes 2 ekibinde forma giydi. Bertuğ Yıldırım ise 2023-2024'te Hatayspor'dan Rennes'e transfer oldu.
 
Geçen sezonu İspanya'da Getafe'de kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki forvet bu sene ise Rennes'de 1 maça çıktı. Bertuğ 6 defa A Milli Takım'da forma giyerken 3 gol attı. Doğan ise 2 kez ay-yıldızlı formayı terletti.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
