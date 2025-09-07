Göztepe, Fransa'ya çıkarma yapacak

Süper Lig'de milli araya 8 puanla 3'üncü sırada giren Göztepe, transfer sezonun bitmesine 5 gün kala çalışmalarını hızlandırdı.

Futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi kaleci ve forvet için Fransız ekibi Rennes'in kapısını çaldı. Sarı-kırmızılılarda Rennes'in kadrosunda yer alan iki milli oyuncu kaleci Doğan Alemdar ve golcü Bertuğ Yıldırım'ı kadroya dahil edebilmek için görüşmelerini hızlandırdı.

Yönetimin yaz döneminden beri transfer etmeyi düşündüğü kaleci Doğan için çok ısrarcı olduğu, Rennes yönetiminin 3 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği vurgulandı.

Fiyatı düşürmeye çalışan Göztepe'nin bir yandan da Bertuğ Yıldırım'ı satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşündüğü dile getirildi. Bu hafta içi temasların süreceği ve transfer dönemi sonuna kadar iyi oyuncunun Göztepe'ye kazandırılacağı ifade edildi.

İKİSİ DE A MİLLİ OLDU

Türkiye'den 2021-2022 sezonunda Kayserispor'dan Rennes'e imza atan 22 yaşındaki file bekçisi Doğan, 2023-2024'te Troyes takımına kiralandı. Ardından tekrar Rennes'e dönen Doğan geçen sezon Rennes 2 ekibinde forma giydi. Bertuğ Yıldırım ise 2023-2024'te Hatayspor'dan Rennes'e transfer oldu.

Geçen sezonu İspanya'da Getafe'de kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki forvet bu sene ise Rennes'de 1 maça çıktı. Bertuğ 6 defa A Milli Takım'da forma giyerken 3 gol attı. Doğan ise 2 kez ay-yıldızlı formayı terletti.