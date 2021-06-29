Göztepe, Fransa'dan stoper transferi için atakta

Süper Lig'de önümüzdeki sezon üst sıraları hedefleyen Göztepe, savunma transferine ağırlık veriyor.



Sarı-kırmızılılar, mevcut kadrosundan Alpaslan Öztürk ve Cristian Titi ile yollarını ayırırken, stoper boşluğunu Fransa'dan yıldız savunmacı Loick Landre ile doldurmayı planlıyor. Ligue 1'de Nimes forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun menajeri ile bağlantıya geçildi. Kurmaylar, maddi şartların oluşması halinde futbolcunun transferi için daha somut adımlar atarak resmi sözleşmeyi imzalatacak.



STANDART LIEGE DE TALİP OLDU



29 yaşındaki Fransız futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sona ererken, bonservis engelinin olmaması da Göz-Göz'ün transfer politikasına uyum sağlıyor. Sarı-kırmızılılar, Landre'yi Süper Lig'de oynamaya ikna etmeye çalışırken, futbolcuyu isteyen Avrupa ekipleri arasında öne çıkmaya çabalıyor. Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan savunma oyuncusuyla Belçika ekibi Standart Liege de ciddi olarak ilgileniyor.



FRANSA'DAN 1 KEZ AYRILDI



Fransız savunma oyuncusu Loick Landre, Fransa'da Clermont, Ajaccio, Lens ve son üç sezondur Nimes formaları giyerken ülkesinden sadece 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında İtalya'da Pisa transferiyle ayrıldı. Landre, kariyerinde 189 maça çıkarken fileleri toplam 9 kez havalandırdı.



