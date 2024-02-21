Göztepe, deplasmanda zirvede

Futbolda 1'inci Lig'de geride kalan 23 maçta topladığı 45 puanla adını Süper Lig potası olan ikinci sıraya yazdıran Göztepe bu sezon yakaladığı başarılı istatistiklerle dikkati çekti.



24 Şubat Cumartesi günü Adanaspor deplasmanına çıkacak Göztepe, 18 takım arasında en iyi dış saha performansı sergileyen ekip oldu. Deplasmanda 11 müsabakaya çıkan Göztepe 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 23 puan topladı ve zirvede yer aldı. Göz-Göz bu sezon deplasmanlarda Altay, Manisa FK, Boluspor, Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği, Sakaryaspor ve Bandırmaspor'u yenip, Ümraniyespor ve Çorum FK ile berabere kaldı. Göztepe, deplasmanda sadece Erzurumspor FK ve Bodrum FK'ya mağlup oldu.



Göz-Göz ayrıca ligin en az gol yiyen iki takımından biri olmayı başardı. Zirve yarışındaki rakibi Bodrum FK ile birlikte toplamda kalesinde 15 gol gören sarı-kırmızılılar rakiplerine kolay geçit vermedi. Göztepe, 13 maçta kalesini gole kapatıp çok iyi bir savunma performansı ortaya koydu. Göztepe hücumda da geçmiş senelere oranla etkili oldu. Fileleri 39 kez havalandıran Göztepe, 57 gol atan Eyüpspor'un ardından en başarılı ikinci takım ünvanını aldı. Yakın takipçileri 3'üncü Kocaelispor'un 3, 4'üncü Bodrum FK'nın da 4 puan önünde yer alan Göztepe, kalan 11 maç öncesi camiasına Süper Lig umudunu iyice arttırdı.





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