Göztepe deplasmanda geçit vermiyor

Bu sezon 1'inci Lig'de ilk 5 maçta 5 puan toplayıp zirvenin uzağında kalan Göztepe, cumartesi günü Akhisar'da oynayacağı Manisa FK maçına iddialı hazırlanırken, sarı-kırmızılılar deplasmanlarda kolay kolay rakiplerine geçit vermedi.

Göztepe geçen sezondan bu yana dış sahada oynadığı son 10 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Bu periyotta sadece Play-Off çeyrek finalinde Bodrumspor'a 3-1 kaybeden Göztepe, 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Göztepe bu sezon da topladığı 5 puanın 4'ünü deplasmanlarda hanesine yazdırdı. Ümraniyespor'la golsüz berabere kalan Göztepe, İzmir derbisinde Altay'ı son dakika golüyle 1-0 mağlup etti. Göztepe, Akhisar Spor Toto Stadı'nda ise ikinci maçını oynayacak.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki zeminin hazır olmaması nedeniyle ilk hafta Sakaryaspor'u Akhisar'da ağırlayan Göztepe, mücadeleyi 1-0 kaybetmişti.