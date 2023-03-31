Göztepe, Denizlispor'a konuk oluyor

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'de 30. haftanın açılış maçında 1 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Altaş Denizlispor ile karşılaşacak.



Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.



Göztepe, haftaya 41 puan ve averajla 9. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip play-off barajındaki Bodrumspor'un 4 puan gerisinde yer alıyor.



İzmir temsilcisi yenilgi yaşamadığı son 5 maçta biri hükmen olmak üzere 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan aldı.



Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakada Göztepe rakibini 5-0 mağlup etmişti.





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