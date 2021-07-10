Göztepe'den Yurchenko'ya resmi teklif

On numara transferine yoğunlaşan Göztepe, Ukrayna'da Zorya ekibiyle sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Vladlen Yurchenko'ya teklif götürdü.

Haber; Yeni Asır
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Göztepe'den Yurchenko'ya resmi teklif
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10 Temmuz 2021 15:00
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Göztepe, on numara transferine ağırlık verdi. Sarı-kırmızılılar, Türkiye ve yurtdışından bir çok yıldıza kanca atarken son olarak rotasını Ukrayna'ya çevirdi. Yönetim, son olarak Ukrayna temsilcisi Zorya Lugansk formasını giyen Vladlen Yurchenko'ya kancayı taktı.

Yönetim, teknik direktör Ünal Karaman'ın da onay verdiği yıldız oyuncuya cazip bir teklif sundu. Kulübüyle sözleşmesi 1 Temmuz itibariyle sona eren Ukraynalı futbolcu, Göz- Göz'den düşünmek için süre istedi. Futbolcuyu liste başına yerleştiren kurmaylar, uygun bir bedelle bu transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.

KULÜP HABER BEKLİYOR

Futbolcudan haber bekleyen sarı-kırmızılılar, alternatif isimleri de araştırıyor. S.Donetsk'te futbola başlayan Yurchenko, Leverkusen ve Vejle'de oynadı. 2019'dan bu yana Zorya'da görev yapan Yurchenko'ya çeşitli teklifler var.




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