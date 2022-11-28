Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen'in pazar günü Altay maçında çıkan olaylarda yaralanan Mehmet Çakır'ın ailesini hastanede ziyaret ettiği bildirildi.



Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, ziyarette Ankersen'e yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Taraftarımız Mehmet Çakır'ın durumunun stabil olduğu, tedavisi için her türlü imkanın seferber edildiği ve tedavi sürecinin beklenildiği gibi gittiği öğrenildi. Atılan yabancı madde sonucu yaralanan başta Mehmet Çakır olmak üzere tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Türk sporunda bu tarz olayları lanetliyoruz."





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