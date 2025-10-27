27 Ekim
Göztepe'den açıklama: "Somut bir göstergesi oldu"

Göztepe, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duyurduğu Türk hakemliğindeki bahis skandalına dair bir açıklama yayınladı.

Göztepe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamasına ilişkin, bahis hesabı bulunan hakemlerin kimler olduğunun, bu kişilerin hangi maçlarda görev aldıklarının ve hangi maçlara ne şekilde bahis oynadıklarının kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

Kulübün, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Hacıosmanoğlu'nun bugün kamuoyuyla paylaştığı bilgilerin Türk futbolunun uzun süredir dillendirilen adalet ve güven sorunlarının somut göstergesi olduğu belirtildi.

Futbolun adaletini sağlamakla yükümlü bazı hakemlerin bahis hesaplarına sahip olduğu ve bu hesapları aktif şekilde kullandığının tespit edildiğinin aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu durum yalnızca spor etiğine değil, Türk futbolunun temel değerlerine de büyük bir gölge düşürmüştür. Bahsi geçen iddiaların ardından ortaya çıkan tablo, yıllardır istediğimiz temiz futbol ihtiyacının ne kadar hayati olduğunun yeni bir kanıtıdır. Hakemlik müessesesinde köklü bir çürümenin varlığı açıkça gözler önüne serilmiştir. Türk futbolunun itibarı için kritik öneme sahip bu süreçte, bahis hesabı bulunan hakemlerin kimler olduğunun, bu kişilerin hangi maçlarda görev aldıklarının ve hangi maçlara ne şekilde bahis oynadıklarının gecikmeksizin ve eksiksiz biçimde kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz. Göztepe Spor Kulübü olarak, şeffaf, adil ve dürüst bir futbol düzeninin inşası adına atılan her adımı desteklediğimizi ifade ediyoruz. Bu sürecin kararlı bir şekilde yürütülmesi, Türk futbolu adına tarihi bir fırsattır. Unutulmamalıdır ki futbolun itibarı adaletle korunur, rekabet sahada kazanılır. Bu kapsamlı çalışmayı başlatan ve kamuoyuyla paylaşarak futbolun geleceği adına önemli bir adım atan Türkiye Futbol Federasyonu'na ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na teşekkür ediyoruz."

