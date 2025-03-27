Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de takımın önemli gol ayaklarından David Tijanic son haftalarda düşüşe geçti.
Sezona çok iyi başlayan, lig ortasına kadar 6 gol atıp 5 de asist yapan Sloven orta saha, ikinci devrede suskunluğa büründü. Geride kalan 8 maçta hiçbir skor katkısı sunamayan Tijanic, son 2 müsabakaya ise yedek soyundu.
YEDEK BAŞLAYACAK
Deplasmanda 3-1 kaybedilen Sivasspor karşılaşmasında 5, iç sahada 1-1 berabere biten Eyüpspor müsabakasında 45 dakika oynayan 27 yaşındaki oyuncunun Trabzon deplasmanında da maça yedek başlayacağı bildirildi.
2021 yılından bu yana Göztepe'nin oyuncusu olan Tijanic, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarının devre aralarında Suudi Arabistan takımı Al Adallah'a kiralandı. Bu sezon ise kadroda tutulan Tijanic, Teknik direktör Stanimir Stoilov'un gözüne germeyi başardı. Toplam 25 maça çıkan deneyimli futbolcu, 1361 dakika süre aldı.
Göztepe'de Tijanic durdu
Sezona etkili başlayan David Tijanic, ikinci devrede skor katkısı veremedi. Son 8 maçtır suskun kalan Sloven oyuncunun Trabzonspor deplasmanında da yedek kulübesinde olması bekleniyor.
Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de takımın önemli gol ayaklarından David Tijanic son haftalarda düşüşe geçti.
- 16:09 Altay'ın gücü zirveye yetmedi
- 16:05 Fatih Karagümrük'ün yeni stadyumu için imzalar atıldı!
- 16:01 Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2 golle geçti
- 15:33 NBA, Avrupa'ya açılıyor: Fenerbahçe'ye teklif...
- 15:31 IFAB'dan yeni 8 saniye kuralı!
- 15:06 Göztepe'de Tijanic durdu
- 14:58 Süper Lig'de Antalya derbisi!
- 14:52 Iğdır FK'nin hedefi play-Off
- 14:50 Jordan'ın çaylak sezonu forması 4 milyon doların üzerinde alıcı buldu
- 14:47 Stevens, Celtics'in yeni sahipleriyle çalışmaya hazır: "Her şey aynı şekilde devam..."
- 14:47 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı
- 14:46 LeBron: "Emekli olacağım vakti anlayacağım"
- 14:46 Sezonu kapatan Kyrie, ameliyat oldu
- 14:43 Gaziantep FK'nin gözü Avrupa'da
- 14:39 Trabzonspor'da Fatih Tekke rekor peşinde!
- 14:34 Jayden Oosterwolde'ye ülkesinden talip çıktı!
- 14:32 Hatayspor: "Her maçımız final gibi"
- 14:26 Anadolu Efes Avrupa'da 868. randevusunda
- 14:22 Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta başlıyor!
- 14:19 1. Lig'de 31. haftanın perdesi açılıyor
- 14:15 Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor!
- 14:00 CANLI | Beşiktaş United Payment - Fenerbahçe Petrol Ofisi
- 13:45 Balıkesirspor'a ikincilik tesellisi
- 13:39 Muğlaspor, şampiyonluk kapısını araladı
- 13:31 Altınordu, kritik virajda hata yapmadı
- 13:24 Ayvalıkgücü zirveye kuruldu
- 13:13 Aliağa Futbol, lider 52 Orduspor'u devirdi
- 13:12 Banza'nın yerine Sikan'a fırsat doğdu
- 13:04 Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu: "Heyecan dolu koşu deneyimi sunucaz"
- 13:03 Formula 1'de Yuki Tsunoda, Red Bull için yarışacak
- 12:50 Bucaspor 1928, Play-Off yolunda umut dolu
- 12:45 Karşıyaka, zirve yarışından kopmuyor
- 12:39 Ertuğrul Doğan'dan TFF'ye eleştiri!
- 12:36 Bodrum FK'de ilklerin maçı!
- 12:34 LeBron, idolü Michael Jordan ile olan ilişkisini açıkladı: "Konuşmuyoruz"
- 12:26 ABB Fomget, Kadınlar Süper Ligi'nde gözünü şampiyonluğa dikti
- 12:21 Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin arayışı!
- 12:21 Manisa FK, galibiyet serisi peşinde
- 12:14 Juventus'un yeni hissedarı: "Jose Mourinho!"
- 12:13 Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
- 12:10 Karatede Balkan şampiyonu olan liseli gözünü Avrupa'ya dikti
- 12:03 Okan Buruk'un derbi karnesi
- 12:01 Gaziantep FK'de 3 futbolcu geri dönüyor
- 12:00 Jose Mourinho'nun üç kilit ismi!
- 11:59 Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı
- 11:47 Hatayspor, 2 eksik ile Kayserispor deplasmanında
- 11:46 Beşiktaş-Galatasaray derbisinde 10 oyuncu "siftah" peşinde
- 11:40 Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'in hedefi 8. Avrupa şampiyonluğu
- 11:37 Milli kayakçı Nusret, Fransa'da Türk bayrağını dalgalandıracak
- 11:32 Anadolu Efes, Euroleague'de Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak
- 11:25 "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
- 11:23 Edin Dzeko'dan büyük fedakarlık!
- 11:19 Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ta final için sahaya çıkacak
- 11:15 Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia
- 10:52 Beşiktaş, Taylan Bulut için geri sayıma geçti!
- 10:27 West Ham, Barış Alper ve Semih Kılıçsoy için derbiyi takip edecek!
- 10:23 Beşiktaş, Osimhen'i durduracak kişiyi belirledi!
- 10:21 Fenerbahçe'den Aleix Garcia'ya kanca!
- 10:15 Necati Ateş'ten derbi yorumu: "G.Saray çok dikkatli olmalı"
- 10:06 Beşiktaş'ta hücum hattında endişe!
Juventus'un yeni hissedarı: "Jose Mourinho!"
Arda Güler iddiası: "Ali Koç 'Barcelona'ya git' dedi!"
Lyon, 6 futbolcusunu satışa çıkardı!
Brezilya'da Carlo Ancelotti sesleri!
Real Madrid'den Raul Asencio planı!
Real Madrid'de Florentino Perez'den dev prim
Ansu Fati'nin sözleşmesine 'Umtiti ayarı'
Premier Lig hakemleri ne kadar kazanıyor?
Aston Villa, milli futbolcu Arda Güler'i takibe aldı
Bayern Münih'te Alphonso Davies ve Dayot Upamecano sakatlandı
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Lyon, 6 futbolcusunu satışa çıkardı!
-
2
Arda Güler iddiası: "Ali Koç 'Barcelona'ya git' dedi!"
-
3
Juventus'un yeni hissedarı: "Jose Mourinho!"
-
4
Beşiktaş'tan Yasin Kol tepkisi: "Yabancı dil bilmeyeni gönderdiniz!"
-
5
Real Madrid'de Florentino Perez'den dev prim
-
6
Fenerbahçe'den Aleix Garcia'ya kanca!
-
7
Davinson Sanchez için kritik karar: MR'a girecek!
-
8
Abdülkadir Ömür: "Ahmet Ağaoğlu'na yalvarırdım"
-
9
Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
-
10
Galatasaray'da derbi öncesi Osimhen endişesi!