Göztepe'de Miroshi'nin talipleri çoğalıyor!

Göztepe'nin başarılı oyuncusu Novatus Dismas Miroshi'nin Almanya ya da Fransa'ya gideceğine dair ülkesinden iddialar bulunuyor.

calendar 13 Haziran 2025 11:56
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: AA
Göztepe'de Miroshi'nin talipleri çoğalıyor!
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Göztepe'de iyi bir sezon geçiren isimlerden olan Novatus Dismas Miroshi'ye teklifler geldiği öne sürüldü.

Tanzanyalı futbolcunun ülkesindeki basın organlarında yer alan haberlere göre oyuncuya Almanya ve Fransa kulüplerinin talip olduğu iddia edildi.

Göztepe'ye Zulte Waregem'den sezon başında gelen Miroshi, gösterdiği performansla alkış topladı. Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla Tanzanya Milli Takımı'na davet edilen 22 yaşındaki futbolcu ülkesi adına 3 maçta görev yaptı.



Sarı kırmızılılara stoper olarak gelen, fakat zorunluluk nedeniyle sol bek ve son olarak orta alanda görev yapan Tanzanyalı oyuncu, teknik direktör Stanimir Stoilov'un güvendiği isimlerin başında geliyor.

SICAK BAKIYOR

Sakatlığı nedeniyle bir süre formasından uzak kalan Miroshi'nin özellikle Fransa'dan gelen teklife sıcak baktığı öne sürüldü. Stoilov'un yönetime kalması adına talimat verdiği öğrenilirken, kurmayların transfer listesindeki isimlerin durumuna göre karar vereceği öğrenildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 26 maça çıkan Miroshi, 4 gol 1 asistlik katkı sağladı. 


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