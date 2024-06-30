Göztepe'de hedef David Akintola

Trendyol Süper Lig'e iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Göztepe'de yeni bir transfer dedikodusu yükseldi. Sarı-kırmızılı ekibin son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 28 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu David Akintola'yı gündemine aldı.



Sağ tarafı garanti altına almak isteyen kurmayların, Akintola ile önümüzdeki günlerde temasa geçeceği ve ilk yoklamadan olumlu dönüş alınırsa Rize ekibinin kapısını çalacağı ifade edildi. Oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 2 milyon Euro iken, yönetim sıkı bir pazarlık yaparak oyuncuyu takıma kazandırmak istiyor.



SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR



Profesyonel kariyerine FC Edebei'de başlayan Akintola Çaykur Rizespor formasının yanı sıra Midtjylland, Thisted FC, Jerv, Haugesund, Rosenborg, Omonia Lefkoşa, Hatayspor, Adana Demirspor formalarını da terletti. Asıl mevkisi sağ kanat olan oyuncu santrafor ve sol kanat bölgelerinde de oynayabiliyor. Takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı, geçen sezon Süper Lig'de 25 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.



YILDIZI ADANA'DA PARLADI



Deneyımli sağ kanat David Akintola, 2021-2024 yılları arasında Adana Demirspor'da forma giydiği dönemde 77 maçta görev yaptı. Performansıyla birçok kulübün transfer listesinde üst sıralara yerleşen Akintola, Adana temsilcisi ile çıktığı karşılaşmalarda 13 gol atarak ofansif yönünü ortaya koydu.





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