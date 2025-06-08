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Göztepe, Brezilya'ya çıkarma yaptı!

Gelecek sezon için iyi kadro kurmak isteyen Göztepe, Brezilya liglerinde forma giyen oyuncularla ilgileniyor.

calendar 08 Haziran 2025 10:50 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2025 10:52
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Göztepe, Brezilya'ya çıkarma yaptı!
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Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Göztepe, Brezilya pazarına adeta akın etti.

Sport Rebuplic şirketinin scout ekibi, teknik ekibe izlediği 3 oyuncunun ismini verdi. Sarı-kırmızılılar Brezilya Seri B takımlarından Operario'un 32 yaşındaki stoperi Allan Godoi, Atletico Goianiense'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Gomes ve Vitoria'nın 25 yaşındaki forveti Janderson Costa'yı listesine aldı.

Yönetimin stoper Godoi ve kulübü ile her konuda anlaşma sağladığı vurgulandı. Tecrübeli futbolcu da Göztepe'nin resmi sosyal medya hesaplarını takibe aldı. Godoi, nisan ayında başlayan ve devam eden Seri B'de Operario formasını 10 maçta terletti ve tüm müsabakalarda ilk 11'de görev yaptı. Rhaldney ve Janderson ile görüşmelerin sürdüğü, Göztepe'nin iki futbolcunun transferini bayram sonrası netleştireceği belirtildi.


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