21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Göztepe Basketbolda umut dolu

Yıllar sonra Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Göztepe, yeni sezon öncesi camiaya umut saçtı. Onursal Başkan Mehmet Sepil, basketbolun yanı sıra hentbol, sutopu ve atletizm branşlarında da Göztepe'nin ses getireceğini açıkladı.

calendar 21 Ağustos 2025 14:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe Basketbolda umut dolu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Basketbol Ligi'nde yıllar sonra mücadele edecek Göztepe düzenlenen basın toplantısında yeni sezon öncesi camiaya umutlu mesajlar verdi.

Toplantıya katılan Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, takımının bu sezon İzmir'de, Türkiye'de sesinin çıkacağını söyledi. Sepil, genel menajer Onur Aksoy ve başantrenör Rüçhan Tamsöz ile Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz sezon profesyonel liglere girme kararı aldıklarını ve ilk sezonda şampiyon olarak bir üst lige yükseldiklerini hatırlattı. Göztepe'yi her zaman en üstte temsil etmek istediklerini vurgulayan Sepil, bunu yaparken hazırlıklı gitmeleri gerektiğini, yapılanmada genel menajer Onur Aksoy'un önemli görevler üstleneceğini aktardı.

KADIN HENTBOL VE SUTOPU MÜJDESİ


Sezon öncesi şube yönetimini de yenileyen Göztepe'de maçları yine Bornova'da oynayacaklarını bildiren Mehmet Sepil, "Hayalimiz salonumuzu yapmak. Yapılıncaya kadar iyi bir salonumuz var. Yeni sezondan çok umutluyum. Bu sene Göztepe basketin İzmir'de, Türkiye'de sesinin çıkacağını ve herkes, 'Evet artık Göztepe burada da baskette de var' diyeceklerine eminim. Hocalarıma ve ekibime güveniyorum. Yıllar sonra Göztepe baskette 2 yabancı oyuncuyla da tanışıyoruz" dedi. Sezon öncesi İzmir Büyükşehir Belediyespor'un kadın hentbol ve üst üste 2 kez Avrupa şampiyonu olan sutopu takımlarını da devralarak ilk kez bu branşlarda mücadele edeceklerinin, atletizm takımının yolda olduğunun müjdesini de veren Sepil, basketbolda Karşıyaka'nın önemli başarıları olduğunu ve onlar gibi olmak istediklerini söyledi. Sepil, İzmir için Karşıyaka-Göztepe rekabetine ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

ONUR AKSOY: LİGE BÜYÜK RENK KATACAĞIZ

Genel menajer Onur Aksoy, Göztepe gibi büyük bir camiada olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Bu sezonla ilgili yeni bir yapılanma sürecinde olduklarını ifade eden Aksoy, "Kadromuzda bu ligin tecrübeli ve şampiyonluk yaşamış oyuncuları var. Tecrübeli bir kadromuz var ama bunların içerisinde gençler de var. Bu ligde çok tecrübeli olduğumuzu düşünüyorum. Lige çok büyük bir renk katacağımızı, çok mücadeleci bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Özellikle iç saha da rakiplere çok büyük sıkıntı yaratacağız. Bu yıl çok heyecanlı olacak" ifadelerini kullandı.

RÜÇHAN TAMSOY: HİKAYE DEVAM EDECEK

Aksoy, alt yapı konusunda da yatırımlar yaptıklarını ve sürdürülebilir yapıyı kurmak istediklerini bildirdi. Antrenör Rüçhan Tamsöz ise geçen sezon çok güzel bir hikayeyi tamamladıklarını, bu yıl da aynı hikayeyi devam ettirmek istediklerini aktardı. Oldukça iyi bir takım oluşturmaya gayret ettiklerini aktaran Tamsöz, "Bu ligin başarılı oyuncularını bünyemize kattık. Futbol tarafındaki istikrarı, sürdürülebilirliği basketbol tarafından da gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz" dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.