Trendyol 1. Lig 24. hafta maçında Göztepe ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Göztepe ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.



Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Anthony Dennis, 21. dakikada Billal Messaoudi ve 32. dakikada Yalçın Kayan kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Göztepe, puanını 49 yaparak zirve yarışını sürdürdü. Adanaspor ise 23 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Göztepe, evinde Boluspor'a ağırlayacak. Adanaspor ise Giresunspor deplasmanına gidecek.





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